12 тысяч южноуральцев улучшили жилищные условия по нацпроекту

В регионе расселено почти 200 тысяч квадратных метров ветхо‑аварийного жилья

В Челябинской области 12 тысяч жителей улучшили жилищные условия благодаря реализации национального проекта «Жилье». В регионе расселено 197 тысяч квадратных метров ветхо-аварийного жилья, сообщил вице-губернатор Челябинской области Иван Куцевляк сегодня, 25 апреля, на заседании Заксобрания Челябинской области.

В 2023 году Челябинская область принимала участие в реализации 13 из 15 национальных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации. В регионе осуществлялась работа по реализации 50 региональных проектов (в рамках нацпроектов), из которых 7 реализовывались без финансового обеспечения.

На реализацию региональных проектов в 2023 году в областном бюджете было предусмотрено 33,15 миллиарда рублей, из них 19,43 миллиарда рублей — средства федерального бюджета (59% от общей суммы бюджетных ассигнований), 13,72 миллиарда рублей — средства областного бюджета.

«Реализация региональных программ в рамках нацпроектов позволила достичь значимых результатов во многих сферах жизни южноуральцев. В том числе ввести в эксплуатацию в регионе 3 школы общей проектной мощностью 1500 мест, 11 детсадов, 6 центров „Точка роста“, кванториум, технопарк. В части формирования комфортной среды для жизни южноуральцев было расселено почти 197 тысяч квадратных метров аварийного жилья, что позволило улучшить условия жизни 12 тысячам человек в 12 муниципалитетах области», — уточнил Иван Куцевляк.

По итогам реализации нацпроекта «Производительность труда» в Челябинской области в 2023 году число участников достигло 151. При этом на 114 предприятиях уже оптимизировали производственные процессы и введены принципы бережливого производства.

На заседании областного парламента правительству Челябинской области рекомендовано продолжить работу по обеспечению целевого и эффективного использования средств областного бюджета, выделенных на реализацию региональных проектов. Среди прочего — рассмотреть возможность продления срока действия пониженных налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения для субъектов малого и среднего предпринимательства, который истекает в 2024 году.