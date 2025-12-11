В конкурсе «100 лучших товаров России» победили 11 агропредприятий Южного Урала

Знак качества продукции будет действовать 2 года

На Всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России» победили 11 пищевых и перерабатывающих предприятий Челябинской области. Из 29 видов южноуральской агропродукции 10 удостоены звания «лауреат», 19 — «дипломант». Двум компаниям вручили наивысшую награду конкурса — «Золотая сотня России» и «Вкус качества», сообщает пресс-служба Минсельхоза области.

Как отметила заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Инна Подшивалова, это закономерный результат постоянной модернизации отрасли и работы над качеством продукции.

«В Челябинской области действует более 600 предприятий пищевой промышленности. Отличительной чертой наших предприятий является технологичность, высокий уровень автоматизации производства, они постоянно работают над новым ассортиментом, выходят на рынок с новыми брендами, что обеспечивается и господдержкой. Появляются новые компании, что говорит о благоприятном инвестиционном климате в регионе. Южноуральскую продукцию хорошо знают в стране, она поставляется в 30 стран ближнего и дальнего зарубежья», — уточнила Инна Подшивалова.

В «Золотую сотню России» вошла продукция АО «Первый хлебокомбинат» (торт RAVELA «Лесной домик») и ООО «Объединение „Союзпищепром“» (лапша домашняя ТМ «Царь»). Это наивысшая награда конкурса, продукция рекомендуется к участию в конкурсах Премии Правительства РФ в области качества. «Первый хлебокомбинат» удостоен еще одной наивысшей специальной награды конкурса — «Вкус качества».

Высшего звания «лауреат» удостоились 10 видов продукции, в их числе товары «Объединения „Союзпищепром“», холдинга «СИТНО», агрофирмы «Ариант», ООО «Сигма» и др.

Также были вручены персональные награды программы «100 лучших товаров России». Почетным знаком «За достижения в области качества» награждена руководитель ИП Елена Куприянова. Почетный знак «Отличник качества» получили 11 работников пищевых предприятий.

Победители конкурса имеют право использовать логотип программы в течение двух лет. Затем продукция снова может номинироваться на конкурс.



Отметим, что конкурс соответствует целям нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» по развитию агропромышленного комплекса России.