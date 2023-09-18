10 тысяч человек со всей страны приняли участие в челябинской экономической конференции

Форум стал бесплатной площадкой для заказчиков региона

В Челябинске прошла XIII областная практическая конференция «10 лет контрактной системе: итоги и перспективы». В мероприятии приняли участие более 10 тысяч участников госзакупок. Для них организовали семь секций с экспертами в области контроля закупок, регулирования контрактной системы, а также государственных и муниципальных заказов. Об итогах трехдневного форума рассказали в главном контрольном управлении Челябинской области.

Конференцию с докладами посетили замминистра финансов России Алексей Лавров, начальник управления по контролю в сфере контрактных отношений Федерального казначейства Елена Беликова и начальник управления контроля размещения государственного заказа ФАС России Ольга Горбачева. Участников встречи приветствовал глава региона Алексей Текслер.

На площадках мероприятия обменялись опытом и контактами представители 25 субъектов страны. Секции транслировались онлайн. С учетом тех, кто слушал экспертов дистанционно, в конференции поучаствовали более 10 тысяч человек со всей страны.





Мероприятие ежегодно проходит в Челябинской области, благодаря формату конференции участники госзакупок, в частности, заказчики смогли получить ответы на свои вопросы и узнать о новшествах в системе контрактных закупок. Также организаторы отметили, что получили обратную связь от участников в виде положительных отзывов и частных вопросов по закупкам. На все эти вопросы будут даны разъяснения, пообещали в ГКУ.

