10 брендов из Челябинской области, которые известны по всей России

Рассказываем о неочевидных историях успеха южноуральских предпринимателей

26 мая в России отмечается День предпринимателя. Это молодой российский праздник. Его придумали, чтобы показать важность малого и среднего бизнеса. В Челябинской области работает много знаменитых компаний, которые смогли создать узнаваемые проекты. У всех на слуху «Макфа» и «Увелка» (помните, гречка даже засветилась в клипе Робби Уильямса?), магазины «Юничела» есть почти в каждом российском (и не только) городе. Все знают грузовики «Урал» из Миасса, часы от завода «Молния» и с детства любят «Кременкульское» зоопеченье. Мы сделали подборку известных на всю страну брендов, чья южноуральская прописка не так очевидна.

Супы быстрого приготовления «ГлавСуп»

Помните, замороженные полуфабрикаты «ГлавСуп» из ближайшего магазина? Их делают в Челябинской области. Небольшое предприятие в Златоусте, оказывается, кормит всю страну.

А начался масштабный бизнес с простого. Маленькая компания готовила блюда грузинской кухни и поставляла их на местные горнолыжные курорты. В начале нулевых аналитики обратили внимание, что полки в магазинах заполнены исключительно быстрорастворимой лапшой, пюре (стоит ли упоминать о составе содержимого?). Если захочется быстро перекусить, то альтернатив-то и никаких. На рынке явно была свободная ниша. Так в Златоусте появилось первое в России производство исключительно натуральных продуктов питания в виде готовых замороженных блюд.

Сейчас в компании трудятся более 100 сотрудников, и выпускают более 40 различных вариантов готовой еды — как супы, так и вторые блюда.

Приправы «Русский аппетит»

Пакетики со смесью перцев с таким логотипом вы тоже точно видели. Приправы «Русский аппетит» производят в Челябинске на улице Физкультурной. Торговую марку придумали в компании «Витэкс». На предприятии производят аджику, горчицу, пряности, кондитерские добавки и продукцию быстрого приготовления. Все это продают не только в России, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья (Германия, Литва, Казахстан, Кыргызстан, Израиль, Беларусь, Молдова).

«Мягкие кинотеатры» и парки детских развлечений от «Мегаполиса»

В восьми городах России есть бренд «Мягкие кинотеатры». Главная фишка — роботизированные кресла-диваны, с выдвигающейся поддержкой для ног. Зрители могут удобно устроиться и полностью погрузиться в сюжет блокбастера. А еще по сравнению с другими кинотеатрами там больше пространства между рядами, поэтому комментарии соседей к фильмам и шуршание попкорна не будут слышны так отчетливо. Смотреть кино с комфортом любят в Челябинске, Екатеринбурге, Магнитогорске, Нижнем Тагиле, Москве, Самаре, Уфе и Перми.

«Когда мы видим, что бизнес с успехом работает в «домашнем» регионе, следующий шаг – попробовать масштабировать его в другие. В нынешней ситуации сложно что-то планировать, но в нормальных экономических условиях это естественный процесс. Бизнес должен развиваться», — отметил в разговоре с ИА «Первое областное» директор «Мегаполиса» Александр Одольский.

Немногие знают, что бренд «Мягкие кинотеатры» придумали в Челябинске. Это проект «Мегаполиса». Его придумали в 2015 году. Первый кинозал под этим названием открылся в ТРК «Алмаз».





Еще один известный за пределами Челябинской области бренд «Мегаполиса» — парки детских развлечений «Мегалэнд». Они есть в Челябинске (первый начал работать еще в 2011 году в «Роднике»), Магнитогорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Самаре, Уфе, Екатеринбурге и Перми.

Система по продаже билетов Kassy.ru

Единая система продажи билетов «Городские зрелищные кассы», по данным сайта, работает почти во всех крупных городах России. Проект появился в Челябинске в начале нулевых. Его автор — Илья Белов. Он сам занимался организацией мероприятий и на своем опыте пришел к пониманию того, что рынку необходима эффективная система распространения билетов.

Сначала работа касс сильно тормозила. Главная причина — наличие пережитков старой советской системы распространения билетов, которая исторически существовала в российских учреждениях культуры. Основателям предстояло сломить эти устаревшие представления. Нужно было убедить продюсерские фирмы доверить свои деньги и продвижение мероприятий частной компании.





Сейчас «Городские зрелищные кассы» — это группа из 24 компаний в разных городах России. По данным базы «Контур. Фокус», суммарно их выручка в 2021 году превысила 423 млн рублей.

Семечки «Джинн»

Семечки «Джинн» можно найти в отделе со снеками почти в любом розничном магазине в России. Идут они и на экспорт — в Европу, Китай, Турцию, Армению, Грузию, в страны СНГ. А появился этот бренд на Южном Урале в 2004 году, когда бизнесмен из Златоуста Алексей Волков начал производить семечки в цехах бывшего хлебозавода в Катав-Ивановске. На первых порах Волков нанял семерых сотрудников. Сейчас производственные площади бывшего хлебозавода перешли в собственность компании «Смарт», при этом многое пришлось реконструировать или строить заново. На предприятии сейчас работает более тысячи человек.





По данным компании, в России «Смарт» занимает 18% рынка семян подсолнечника и арахиса, в Казахстане — 89% рынка.

Растительное молоко Green milk

В Россию несколько лет назад пришла мода на отказ от продуктов животного происхождения. Все больше людей, например, в кофейнях по этическим причинам или из-за особенностей здоровья стали заказывать напитки с растительным молоком. Производителей веганского молока в стране не так много — самый известный бренд Nemoloko от «Садов Придонья». В тройку лидеров рынка входит марка Green Milk от челябинского «Союзпищепрома». Их напитки продают в магазинах любого крупного города и используют в 10 тысячах кофеен от Южно-Сахалинска до Калининграда.





По словам президента ООО «Союзпищепром» Александра Берестова, успешной идеей был выход на рынок в качестве «первого российского растительного молока для бариста». Раньше на профессиональном рынке котировали только заграничные бренды.

«Green milk лидирует как первое отечественное молоко для бариста, которое смогло бросить вызов импортным аналогам. Оно было первым на рынке, что позволило уверенно расти. За 2020 год был рост в 273%. Это самая быстрорастущая марка на рынке. Секрет успеха — предложить то, чего нет на рынке, модный продукт, идеально вписывающийся в структуру потребления. Недаром именно самые динамичные города — Москва, Калининград, Санкт-Петербург — основные потребители растительного молока Green milk», — прокомментировал Александр Берестов.

Сервис Zaycev.net

В середине 2000-х Zaycev.net был одним из главных музыкальных сервисов в рунете: сотни тысяч пользователей загружали и скачивали несколько миллионов треков. Основателями были программист из Челябинска Артем Бигильдеев и юрист Евгений Трухин. В 2005 году сервис начали активно развивать. В первый год численность аудитории выросла с 50 до 500 тыс. человек в сутки. Фонотека в 2012 году достигла 3 млн.

Долгое время основным источником выручки была реклама. По словам совладельца Zaycev.net Артема Бигильдеева, с 2007 по 2018 год выручка была на уровне 40–60 млн рублей каждый год. После того, как сервис начал делать ставку на легальный контент, выручка выросла вдвое— до 120 млн рублей.

Спустя 17 лет Zaycev.net по-прежнему работает, но с марта 2021 года это только стриминговый сервис, на котором можно слушать музыку с рекламой или по подписке. Из-за проблем с правообладателями и угрозы блокировки команда закрыла загрузку музыки для пользователей и сократила фонотеку с 10 млн до 200 тысяч треков.





Офис компании до сих пор располагается в Челябинске. У них такая вывеска

«Полисорб»

В Копейске располагается завод, который производит «Полисорб». Это средство, позиционирует себя как препарат от отравления, аллергии и похмелья. Его рекламируют Сергей Шнуров, Ксения Собчак и Регина Тодоренко. Препарат приносит владельцам миллиарды выручки в год.

Создал предприятие в середине 1990-х Андрей Попилов. В свое время он искал лекарство для жены, которая страдала от пищевой аллергии, а нашел идею для бизнеса. Предприниматель наткнулся на статью в журнале «Наука и жизнь», авторы которой рассказывали о пользе сорбентов. Сначала он попробовал лечить жену активированным углем — не помогало. Перебрал еще несколько препаратов — ничего не работало. Наконец во время поездки в Винницу Попилов наткнулся на препарат из двуокиси кремния, который с конца 1980-х производил в Украине. В середине 90-х препарат зарегистрировали и начали производить в России.

«Полисорб» пытается выходить на зарубежные рынки — препарат продается в Европе. В 2019 году для расширения производства компания запустила вторую фабрику, мощности которой в семь раз больше, чем у первой.

«Тенотен» и «Анаферон» от «Материа медика»

В Ленинском районе работает завод еще одной крупной фармкомпании — «Материа медика». У нас производят «Анаферон», «Эргоферон», «Тенотен» и другие известные препараты. Их делают на основе сверхмалых доз антител и гомеопатических средств. Свои препараты компания называет «релиз-активными».

Некоторые ученые критикуют разработки «Материа медики» и ставят под сомнение эффективность, например, «Анаферона». Это не мешает компании быть прибыльной. В 2021 году выручка холдинга составила 12,5 млрд рублей.

Сеть магазинов «Красное & Белое»

«Красное & Белое» — бренд из Челябинской области. Это известный факт, но мало кто знает, что первый магазин известной сети алкомаркетов в 2006 году открыли не в областном центре, а в соседнем Копейске. Момент был подходящим: в России тогда вводили систему ЕГАИС (автоматизированную систему для контроля за оборотом алкогольной продукции) и запрещали импорт из Грузии и Молдавии. Это привело к дефициту предложения алкоголя. Основатель сети Сергей Студенников рассказывал в интервью, что «с первого дня пошла выручка раз в 5 выше ожидаемого уровня». И это стало «подтверждением, что надо срочно заниматься тиражированием магазинов».





Осенью 2018 года агентство Bloomberg уже включило основателя сети алкомаркетов «Красное&Белое» Сергея Студенникова в список долларовых миллиардеров. На тот момент сеть открывала по шесть новых магазинов в день. В 2019 году у Студенникова начались проблемы с проверками и судами. В 2020 году стало известно, что «Красное&Белое» объединяется с двумя другими крупными сетями — «Дикси» и «Бристолем». «Дикси» потом продали «Магниту».

Сейчас в Копейске работает уже 25 магазинов «Красное & Белое», а по всей России их более 14 тыс. штук.