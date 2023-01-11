1,5 миллиарда рублей выделят на проезды во дворах и спортивные площадки в Челябинской области

В 2023 году расходы на проекты останутся такими же, как годом ранее

В 2023 году на программу инициативного бюджетирования в Челябинской области выделят 1,5 миллиарда рублей. Столько же выделялось в прошлом году. Жители региона продолжат воплощать идеи по развитию территорий. Об этом сообщили в АНО «Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области» со ссылкой на пресс-службу губернатора.

Инициативное бюджетирование реализуют в Челябинской области с 2021 года. Благодаря проекту южноуральцы могут развивать общественные территории, ремонтировать внутриквартальные и внутридворовые проезды, благоустраивать придомовые территории, размещать детские и спортивные площадки, улучшать социальные объекты.

По закону инициатором инициативного проекта может быть: инициативная группа (не менее 10 активных жителей старше 16 лет, которые проживают в одном муниципалитете); органы территориального общественного самоуправления; староста сельского населенного пункта. Проекты, на которые жители хотят направить бюджетные средства, вносят инициаторы в местную администрацию.

После предоставления проекта администрация публикует его на официальном сайте, и каждый житель вправе высказать свое мнение по представленному инициативному проекту. Все замечания учитываются при работе с проектом в профильных подразделениях администрации, а затем муниципальная комиссия проводит конкурсный отбор.

В регионе уже есть много удачных примеров инициативного бюджетирования. Так, в Магнитогорске выполнили благоустройство территории у Дворца культуры железнодорожников; в Троицке были закуплены новые автобусы; в Южноуральске организовали спортивно-досуговую площадку на территории МОУ СОШ № 4; в Агаповском районе в селе Новобурановка приобрели здание для физкультурно-оздоровительного комплекса; в Саткинском районе благоустроили стадион МКОУ СОШ № 8 в Бакале.