На Южноуральском заводе радиокерамики возобновят производство

Инвестор «ФОРЭНЕРГО» получил предприятие в бессрочную аренду

«Урал! Опорный край державы…» — эти строки Александра Твардовского знает, наверное, каждый из нас. И слова эти не утратили смысла и в наше время.

На Урале много предприятий, и среди них есть действительно уникальные, те, которых в мире — по пальцам пересчитать.

«ФОРЭНЕРГО» — из таких.





Энергетический сектор — основа жизнедеятельности любого производства, а заводов, выпускающих «с нуля» специальные изоляторы для линий электропередачи и подстанций, в мире всего семь. Их них два находятся в России и расположены в одном городе Челябинской области — Южноуральске.

ИСТОРИЯ





Виталий Кобзев, первый вице-президент ПО «ФОРЭНЕРГО»

— Наша история началась в 1998 году с чистого листа, ручки и, казалось бы, простой идеи — продавать продукт другого предприятия. Изоляторы тогда делали только на «АИЗ». Но как-то сразу стало понятно: роль посредников — не наш путь. Собственное производство — наш. Спустя всего несколько месяцев работы мы создали самостоятельную структуру — «Южноуральскую изоляторную компанию», которая через несколько лет стала одной из базовых компаний для созданного производственного объединения «ФОРЭНЕРГО».

ТОЧКИ РОСТА

Сейчас география присутствия холдинга обширна: это и Москва, и Нижегородская область, и Пермский край, но расположенные здесь, на Урале, в Южноуральске заводы занимают ведущие позиции по объему товарного выпуска среди предприятий, входящих в ПО «ФОРЭНЕРГО».

В Объединении собрана команда лучших профессионалов арматурно-изоляторной подотрасли промышленности России:

● «ЮМЭК» — производство подвесных стеклянных изоляторов (г. Южноуральск).

● «ВОЛЬТА» — производство фарфоровых опорных стержневых изоляторов (г. Южноуральск).

● «МЗВА» — производство линейной арматуры для ВЛ, арматуры СИП и монтажного инструмента (г. Москва и г. Чкаловск, Нижегородская обл.).

● «ИНСТА» и «Энерготрансизолятор» — производство полимерных изоляторов (г. Лысьва, Пермский край).

● «ФОРЭНЕРГО-ИНЖИНИРИНГ» — проектирование, проведение НИР и ОКР, организация испытаний (г. Москва).

Количество стран, в которые поставляется продукция холдинга, достигло двадцати пяти. Годовая выручка «ФОРЭНЕРГО» по итогам за 2021 год составила более 10 млрд рублей, из них 1,2 млрд — чистая прибыль. И все это силами 1200 человек. Не так много, правда? Но факт налицо: в небольшом городе на Южном Урале есть высокоэффективное производство. И оно не связано с добычей полезных ископаемых: это совсем другая история — про высокие технологии.





СОХРАНИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ

Любое успешное предприятие нацелено на развитие, и порой для этого нужно сохранить то, что сделано до тебя.

Когда-то в Южноуральске было еще одно нужное стране производство: Южноуральский завод радиокерамики («ЮЗРК»). Но то ли политика руководства подкачала, то ли просто не смогли адаптироваться к современным условиям, но это случилось: в июне прошлого года завод признали банкротом.





«Похоронить такое производство было бы непростительно. „ЮЗРК“ надо вытаскивать, для этого необходим сильный и опытный инвестор, и руководство региона это понимает», — говорит Виталий Кобзев.

Таким инвестором и станет ПО «ФОРЭНЕРГО»: в недавний визит губернатора Челябинской области Алексея Текслера в Южноуральск руководители холдинга (президент ПО «ФОРЭНЕРГО» Николай Карасев и первый вице-президент ПО «ФОРЭНЕРГО» Виталий Кобзев) представили главе региона программу сохранения и развития основного производства «ЮЗРК» и реализации на мощностях завода-банкрота инновационных производственных проектов с учетом финансовых вливаний «ФОРЭНЕРГО». Холдинг готов инвестировать около 2,0 млрд рублей и в течение 3—4 лет создать дополнительно 800 рабочих мест.

НЕ СЛОВОМ, НО ДЕЛОМ

Серьезные намерения инвестора — не пустые обещания: еще в начале года «ФОРЭНЕРГО» взяло на себя расходы по сохранению имущества ЮЗРК — около 1 млн рублей в месяц. В первую очередь — это зарплата нескольких десятков работников, которые осуществляют охрану объектов и обслуживание систем энергоснабжения завода, чтобы не допустить разморозки цехов и других помещений.

ЛЕД ТРОНУЛСЯ

13 апреля 2022. Эта дата стала знаковой для холдинга: ПО «ФОРЭНЕРГО» заключен бессрочный договор аренды бывшего завода «ЮЗРК». И уже сегодня ведется работа по заключению договоров в рамках оборонзаказа, который в кратчайшие сроки будет исполнен инвестором на модернизированных мощностях предприятия. В ближайшие дни производство будет восстановлено. И предприятия, производящие современные системы вооружений, получат такую востребованную продукцию!

Минпромторг и муниципалитет всесторонне поддержали идею восстановления завода. Не удивительно: ведь это новые рабочие места, существенное пополнение бюджета, а еще развитие важнейшей для энергобезопасности государства подотрасли в рамках импортозамещения.

ЗАВОД И ГОРОД



Ярослав Куленко, глава Южноуральского городского округа

— В том, что «ФОРЭНЕРГО» восстановит и в разы увеличит производство на мощностях «ЮЗРК», я не сомневаюсь. Но, как главе округа, мне важны и другие обстоятельства. Если мы говорим о взаимодействии, то «ФОРЭНЕРГО» — пример того, как предприятия должны взаимодействовать с городом. Ни одно городское мероприятие не проходит без участия и финансовой поддержки холдинга. Такого объема инвестиций в социальную сферу Южноуральска больше никто не делает.

● Строительство городского фонтана

● Финансирование футбольной и хоккейной городских команд

● Спонсорское участие в проведении социально значимых мероприятий округа

● Покупка дорогостоящего оборудования для нужд школ и инвалидов

Это лишь небольшая часть взаимодействия, о котором говорит Ярослав Куленко.

Но здесь не привыкли останавливаться: решением руководства холдинга в начале апреля учрежден и зарегистрирован благотворительный фонд «Энергия для жизни».

Пилотным проектом фонда станет помощь южноуральской детской городской поликлинике. Будут профинансированы часть ремонтных работ и оснащение необходимым медицинским оборудованием.

Виталий Кобзев выступил также с инициативой создания игровых комнат и организации яркого открытия поликлиники с ростовыми куклами и подарками для детей.⠀

«ЕСЛИ ВЫ ЕСТЬ — БУДЬТЕ ПЕРВЫМИ…»

Жизнеутверждающие строки Рождественского здесь воплощают в реальность: лучшие специалисты, самое современное оборудование, новаторский подход к работе.

«Плох тот солдат, что не мечтает стать генералом, — и наша цель — лидерство. Во всем: в технологиях, в производстве и продажах и в благотворительности! А иначе зачем вообще что-то начинать, если не стремишься быть первым?» — справедливо замечает президент ПО «ФОРЭНЕРГО» Николай Карасев.



Пандемия и санкции — это этапы. Да, трудные, но их нужно пройти достойно. У «ФОРЭНЕРГО» для этого есть и ресурсы, и идеи, и тот самый пресловутый «уральский характер». Поэтому все обязательно получится.

