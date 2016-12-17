План областного бюджета на три года утвердили в первом чтении

Эксперты сочли проект положительно оптимистичным.
В Челябинской области формируют бюджет на будущие года. Сейчас план утвердили в первом чтении, ознакомившись с основными показателями и направлениями развития. Областной бюджет подвергся нескольким изменениям, однако эксперты находят в нем положительные перспективы.
Проект бюджета на ближайшую «трехлетку» рассмотрели сегодня челябинские депутаты. Народные избранники ознакомились с основными характеристиками бюджета: общим объемом доходов, расходов, дефицитом и объемом финансовой помощи. Участники слушаний уверены, что экономическая ситуация понемногу стабилизируется: раньше во время кризиса бюджет планировали исключительно на один год.
— Хочу закончить свое выступление на оптимистической ноте. Сказать, что, по мнению экспертов, с 2017- го года спад прекратится, мы выходим медленно, но уверенно на траекторию роста, — сообщила сайту «Первый областной» первый замминистра экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева.
Область рассчитывает на доход в 121 миллиард в следующем году, при этом 20 миллиардов «придут» из федерального бюджета. Расходы составят 131 миллиард, запланированный дефицит — 10 процентов. Несколько источников дохода в следующем году вычеркнули, например, нефтяные акцизы. Теперь ремонт дорог будут обеспечивать федеральные программы, зато социальная сфера полностью будет финансироваться из областного бюджета.
— В 2017 году предусмотрены средства областного бюджета, 500 миллионов, которые будут направлены на строительство школы в Челябинске и Сосновском районе, — рассказал сайту «Первый областной» вице-губернатор Челябинской области Евгений Редин.
Проект бюджета одобрили на первичных слушаниях и утвердили в правительстве региона. Когда состоятся следующие слушанья, станет известно позднее.