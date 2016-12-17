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Челябинская область получит 686 миллионов рублей на зарплату бюджетникам

Челябинская область получит 686 миллионов рублей на зарплату бюджетникам
Челябинская область , бюджет , зарплаты , бюджетники
21.12.2016 10:49:40

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Время новостей от 21.12.2016

Время новостей от 21.12.2016

21 Декабря 2016, 18:30

Деньги направлены в рамках «майских указов» Президента России Владимира Путина.

686 миллионов рублей получит Челябинская область из федерального бюджета. Данные средства будут направлены на повышение зарплат бюджетников. Всего деньги получат 82 субъекта России, постановление подписал Дмитрий Медведев.

В 2017 году Челябинская область получит из федерального бюджета 686 миллионов рублей из 33,56 миллиардов, направленных 82 регионам. Соответствующее распоряжение о распределении дотаций подписал глава Правительства Дмитрий Медведев. Часть денег будет потрачена на повышение зарплат бюджетникам.

— Средства предусмотрены на частичную компенсацию дополнительных расходов регионов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, а также компенсацию дополнительных расходов бюджетов субъектов Федерации, связанных с увеличением минимального размера оплаты труда с 1 июля 2016 года до 7,5 тысяч рублей, — передает официальный сайт губернатора Челябинской области.

Отмечается, что повышение зарплат бюджетников происходит в рамках исполнения Указа Президента России от 7 мая 2012 года. В регионе утверждены «дорожные» карты увеличения среднемесячных доходов педагогов, соцработников, работников культуры и сотрудников сферы здравоохранения. На эти цели также привлекаются средства областного и местного бюджета, средства ОМС, иные средства дохода.

Фото: finobzor.ru

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