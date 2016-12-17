Челябинский областной бюджет на три года утвердили во 2 и 3 чтениях

Дефицит бюджета в 2017 составит 10 миллиардов рублей.
Бюджет Челябинской области на 3 года был принят сегодня во 2 и 3 чтениях. В 2017 году он останется дефицитным. Разница между доходами и расходами составит 10 миллиардов рублей.
Сегодня в Законодательном собрании Челябинской области рассмотрели и окончательно утвердили трехлетний проект бюджета. По ходу заседания в него были внесены поправки и дополнения. Предполагается, что в 2017 году доходы бюджета составят 123,5 миллиарда рублей, а расходы — 133,5 миллиарда рублей. Таким образом, в бюджет заложен дефицит в размере 10 миллиардов рублей. В качестве дополнительных средств будут получены 2 миллиарда рублей.
— Два миллиарда рублей будут распределены следующим образом: 1 миллиард на дороги, 814 миллионов на благоустройство, 107 миллионов на сельское хозяйство, 38 миллионов на муниципальные дома культуры. Еще 26 миллионов рублей будут направлены на физкультуру и спорт, 24 миллиона на доступную среду. 12 миллионов рублей заложены на укрепление единства, почти 8 — на охрану водных объектов, — передает из зала заседания корреспондент «Первого областного».
Бюджет был утвержден во втором и третьем чтениях.
Фото: kommersant.ru