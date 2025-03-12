«Рожала в такой же сорочке»: пациенты кыштымской больницы оценили фотовыставку о материнстве

Каждый снимок имеет свою историю

Больницы Челябинской области украсили снимками фотографов «Первого областного». Это проект «Чудесные мгновения» шагает по региону: фотографии новорожденных, молодых мам и медиков, выхаживающих младенцев, разместили в десяти больницах области. Авторы снимков рассказали об истории их создания.

Сотню снимков сетевого издания 1obl.ru получают родильные дома, женские консультации, детские поликлиники области. Девятым пунктом, где разместилась выставка, стала больница Кыштыма. Венчает каждую выставку цитата президента РФ Владимира Путина о важности продолжения рода и рождении детей.

«Экспонаты в каждой из десяти выставок, размещенных в больницах области, объединены одной миссией. Медиахолдинг „Первый областной“ стремится как можно больше рассказывать южноуральцам о главных ценностях российского общества: уважение к традициям, труд на благо людей, продвижение образа семьи и рождение детей. Мы надеемся, что эти снимки станут для пациентов больниц очередным поводом убедиться в важности этих жизненных приоритетов. Проект с этими фотографиями мы назвали „Чудесные мгновения“», — рассказала кыштымским врачам главный редактор ИА «Первое областное» Тогжан Мусабаева.

Эти фотографии сделаны в разные годы в стенах областного перинатального центра и роддомов города Челябинска. Старший фотограф Олег Каргаполов — в числе авторов проекта. Он рассказал историю одного из снимков.

«Мама держит на руках младенца. Снимок я сделал несколько лет назад в родильном доме Челябинска, в народе его называют „двойка“. Фото я готовил специально для участия в профессиональном конкурсе. Сейчас, наверное, малыш стал школьником. Каждый раз, когда этот снимок появляется в одной из больниц — а некоторые фотографии у нас повторяются — женщины говорят, что рожали в такой же сорочке», — рассказывает Олег Каргаполов.

Снимок, кстати, получил призовое место в международном конкурсе.

Дмитрий Сопильняк рассказывает о героях своих фотографий: снимок также сделан в «двойке» в сентябре прошлого года. На фотографии — спящий малыш, рожденный в день празднования 288‑летия Челябинска.

«Я любовался, как новоиспеченная мама радуется своему новому статусу и своему малышу. Сделал серию снимков, в проект попал этот. И сейчас женщины тоже, увидев эту фотографию, говорят, что пеленали своих детей в такие же пеленки», — делится впечатлениями Дмитрий.

Проект «Чудесные мгновения» завершится в Челябинске. Наша бригада передаст фотографии в ГКБ № 5.