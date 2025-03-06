Как в Чебаркуле борются за рождаемость

В больницу приглашают новых врачей и создают условия для благополучных родов

Медиахолдинг «Первый областной» продолжает проект «Чудесные мгновения». Снимки наших фотографов доехали до города Чебаркуля. Они украсили стены местной женской консультации, и фотографиями новорожденных уже любуются будущие мамы и медики. Последние нам и рассказали, как в городе намерены поднимать рождаемость.

В Чебаркульской районной больнице действует и родильный зал, и женская консультация. В прошлом году на учреждение пришлось почти 300 родов. Но, по словам заведующего родильным отделением Романа Ахметова, наблюдается тенденция к падению их числа.

«Мы создаем все условия, чтобы женщина рожала в современных и комфортных условиях. Она встает у нас на учет по беременности. На этапе беременности женщина может получить помощь в гинекологическом и в родильном отделениях. И уже затем направляется в родблок. Все эти отделения у нас современные, отремонтированы и оснащены новым оборудованием», — поясняет Роман Ахметов.

В чебаркульской больнице решили создавать не только условия для женщин, но и стали заманивать врачей. Мы уже писали про семью врачей, которые переехали в Чебаркуль из Москвы. С недавнего времени по соседству с Екатериной Неджафовой работает врач — акушер-гинеколог Чаяна Кула.

«Мы приехали из Республики Тыва, мужа-военного распределили в Чебаркуль. Сейчас он в зоне спецоперации, а меня приняли в больницу. Город уютный, удобный. Ребенка сразу устроили в детский сад, мне в больнице выделили участок на 60 женщин», — рассказывает доктор.

Чаяна подчеркивает, что для будущих мам важны положительные эмоции, поэтому медики стараются окружить их максимальной заботой и вниманием. Здесь и специфика самого города: большая часть мужчин — военные СВО.

Наш медиахолдинг решил внести в уют и комфорт больницы свою лепту. Мы привезли сюда снимки фотографов проекта «Чудесные мгновения».

Теперь стены женской консультации украшают нежные и трогательные фото, даря те самые, такие нужные будущим мамочкам, позитивные эмоции и хороший настрой.