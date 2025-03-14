Десятки тысяч южноуральцев увидят выставку челябинских фотографов о детях, мамах и врачах

Больницы области объехали журналисты

С проектом «Чудесные мгновения» журналисты 1obl.ru и телеканала ОТВ проехали больше тысячи километров по области. Мы посетили десять городов, получили десятки откликов и благодарностей, снимки фотографов украсили больницы. Финальная точка — пятая городская больница Челябинска.

Женская консультация больницы временно базируется на улице 3-го Интернационала. В основном здании ЖК на Калинина идет капремонт. Здесь обновится не только помещение, но и оборудование. Консультация откроется уже летом этого года. Выставку со снимками фотографов медиахолдинга «Первый областной» заведующая поликлиникой Елена Малюкова планирует разместить на первом этаже.

«Городская больница № 5 обслуживает 70 тысяч взрослого населения, из которых 41 тысяча — это женщины, в том числе 21 тысяча — женщины детородного, то есть репродуктивного возраста. Мы проводим большую работу по сохранению семейных ценностей, многодетности в семье. У нас работают замечательный врач-психотерапевт и психолог. В течение последних пяти лет наблюдается постоянное снижение числа непланируемых беременностей. Еще мы отмечаем тенденцию на сохранение беременности и благополучные роды», — говорит Елена Малюкова.



Она отмечает, что в этой большой и важной работе нужны самые разные подходы, и не только медиков и социальных служб. Так, серию снимков «Чудесные мгновения» она приняла с большой благодарностью.

«Это очень здорово, и мы надеемся, что снимки наших фотографов долгое время будут украшать больницы области и вдохновлять женщин», — добавила Тогжан Мусабаева.

Ремонт планируют завершить уже этим летом, и фотографии пока будут храниться в больнице, а затем займут свое место в обновленном интерьере.

Проект «Чудесные мгновения» завершается. Он охватил больницы и десятки тысяч пациентов. Мы не просто дарили фотографии — мы рассказывали о работе врачей, о развитии медицины в регионе и о том, как важно сохранять, продвигать ценности материнства и детства.