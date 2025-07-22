Новый взгляд на историю Озерска: изучаем рассекреченные партийные архивы

Документы свидетельствуют о заботах закрытого города и его достижениях

Продолжается работа над серией статей о развитии атомной промышленности в Челябинской области. Редактор отдела экономики сетевого издания 1obl.ru Константин Бабушкин собирает материал, чтобы рассказать, как жил Озерск в первое десятилетие после создания. Основным источником информации служат рассекреченные документы Объединенного государственного архива Челябинской области.

Архивные материалы, охватывающие период с 1956 года, содержат записи заседаний партийных органов, пленумов и городских конференций. Они позволяют взглянуть на жизнь Озерска с неожиданной стороны, раскрывая не только проблемы, но и достижения первых лет существования города.

«Строительство стало одной из основных проблем, которая часто обсуждалась. Много вопросов было по организации работы общежитий», — рассказывает журналист.

Кроме того, в документах есть подтверждения о развитии спортивной и культурной жизни. Например, в архиве упоминаются масштабные спортивные и молодежные фестивали, а также работа театра. Одна из интересных деталей: детские сады Озерска в 50‑е годы принимали более 4000 детей, значительно превышая свою проектную мощность.

Первыми жителями закрытого города, который вырос из поселения, были строители. Приезжали и селились научные работники. Документы свидетельствуют о том, что несмотря на трудности, обеспеченность жильем в Озерске была выше, чем в Челябинске. В магазинах ассортимент товаров был шире, чем в других городах. Константин Бабушкин обнаружил упоминание о магазине самообслуживания, открытом в 1957 году, — своего рода прототипе современного супермаркета.

В своей работе журналист использует не только архивные документы, но и литературу, в том числе книги Владимира Новоселова и Виталия Толстикова «Тайна „сороковки“» и «Атомный след на Урале». Предстоящий материал в рамках проекта «Атом: история траектории» расскажет о развитии Озерска с момента основания в 1945 году до начала 1960‑х годов.