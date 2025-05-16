Златоустовские часы устанавливали на советских самолетах и танках во время войны

Каждый третий истребитель носил златоустовский авиационный номер

В начале Великой Отечественной войны Первый государственный часовой завод имени Кирова был эвакуирован в Златоуст. Из Москвы на Южный Урал вывезли 1260 единиц оборудования и вспомогательных материалов, вместе с тем перевезли часть рабочих. Златоустовские изделия устанавливали на самолеты, танки, истребители и корабли. Журналист ИА «Первое областное» прочла в газете «Златоустовский рабочий».

Часовой завод имени Кирова эвакуировали в Златоуст в конце ноября 1941 года, а 25 декабря он дал первую продукцию. В городе практически не осталось свободных рабочих рук, мужчин отправили на фронт, на производство шли подростки. Им в короткие сроки было необходимо освоить изготовление мельчайших деталей, сборку и регулировку механизмов. Уже через месяц, в конце января 1942-го, завод выпустил первую партию часов для танков и авиации.

Цеха часового производства были размещены в школе, городском театре, гараже леспромхоза и на ликеро-водочном заводе. В апреле 1942 года под шефством завода в Городе крылатого коня открылся эвакогоспиталь на 200 коек. Он расположился в здании учительского института и проработал до сентября 1943-го.

Производственные условия были тяжелые, тыл делал все, чтобы до фронта как можно быстрее доходило необходимое. За годы войны часовой завод выпустил для танковой и авиационной промышленности, военно-морского флота более 300 тысяч часовых механизмов, а также более 140 тысяч деталей для боеприпасов.





Златоустовскими часами было укомплектовано 92% советских танков и 98% самолетов времен войны. А на каждом третьем истребителе стоял авиационный номер, сделанный на Южном Урале. По нему определяют принадлежность самолета к авиарегистру. Кроме этого, часовой завод производил секундомеры, штурманские часы, морские хронометры, приборы для артиллерии и детали к боеприпасам, карманные часы для солдат и командиров Красной армии.

В военные годы было сложно не только на фронте, но и в тылу. Люди работали у станков сутками, спали там же, выходили на смены в самодельных ботинках, порой — босиком. Еще больше малоизвестных фактов о том, что Челябинская область сделала во имя Великой Победы, — в нашем проекте.