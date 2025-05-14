Тыловиков из Златоуста в 1944‑м наградили медалями «За оборону Москвы»

Первые партии оружия тыл поставил в декабре 1941‑го

Восемьдесят один заводчанин из Златоуста был награжден медалью «За оборону Москвы». Тыловикам? Вручили медали за оборону столицы? Именно! Подробнее — в материале нашего проекта «80 малоизвестных фактов о Великой Отечественной войне».

На 20 декабря 1941 года в Город крылатого коня было переправлено более 30 предприятий, строительных организаций и учреждений из западной части СССР. Вместе с оборудованием прибыло более 21 тысячи человек. В составе рабочих колонн в Златоусте работало 17 тысяч человек.

А на площадку строящегося Златоустовского завода № 66 к этому дню прибыло оборудование Тульского завода № 66, Подольского механического завода и завода № 507 из поселка Лопасни (в данный момент город Чехов, Московская область).

Оборудование располагали на пнях в цехах без потолков и стен, придумывая различные способы его транспортировки.







Как получилось так, что 81 сотрудник завода, находясь в Златоусте и не участвуя в боевых действиях, был награжден медалью «За оборону Москвы», Первому областному информагентству рассказала директор музея ДК «Победа» Ольга Жмаева.

«Круглосуточно шла разгрузка и установка оборудования в цехах, его подключали к электросистеме. В такой обстановке люди работали по 12—18 часов, чтобы отправить в максимально сжатые сроки вооружение на фронт под Москву», — рассказала Ольга Жмаева.

В этот же момент в Златоусте начинают изготавливать пулемет Максим, авиационную пушку Волкова — Ярцева, самозарядные винтовки Токарева, авиационные пулеметы Березина, пистолеты-пулеметы Шпагина, противотанковые ружья Дегтярева.





«Рабочие в такой короткий срок, в очень трудных условиях выдали первую продукцию уже в декабре 1941-го. А в 1944 году 81 человек был награжден медалью „За оборону Москвы“», — сказала Ольга Жмаева.

Имена героев можно увидеть на фотографии ниже.









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