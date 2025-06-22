Южный Урал в 1941 году: от летнего отдыха к всеобщей мобилизации

Десятки тысяч человек отправились в первые дни войны на фронт

Мирная передышка после Первой мировой войны закончилась 1 сентября 1939 года. Фашистская Германия обрушила всю свою военную мощь на Европу, и 22 июня 1941 года удар обрушился на Советский Союз. Страшная весть о войне пришла по радио. В ИА «Первое областное» собрали события первых дней войны.

Солнечный воскресный день, проведенный южноуральцами на отдыхе, дети в пионерских лагерях — все это резко контрастировало с взволнованным, но твердым голосом Молотова, доносящимся из радиоприемников: «Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны германские войска напали на нашу страну....»

Эта весть мгновенно изменила все. Люди бросили свои дела и устремились на рабочие места, в институты, школы. Повсюду начались стихийные митинги.









Вспоминая те дни, главный инженер ферросплавного завода В. Н. Гусаров говорил: «Не прошло и двух часов после правительственного сообщения по радио о вероломном нападении фашистских захватчиков, как на завод явились, кажется, все, кто имел к нему отношение. Пришли те, у кого был выходной день, отпускники и те, кому предстояло работать в ночную смену. Многие написали заявления о зачислении их в армию».

Рабочие Челябинского тракторного завода заявили: «Каждый трудящийся — боец, — если потребуется, каждый из нас с оружием в руках будет защищать целостность и неприкосновенность границ Советского Союза».





Ночь с 22 на 23 июня прошла в лихорадочной работе: городские и районные бюро партии, митинги, собрания. Краткая запись из Верхнеуральска красноречиво отражает обстановку: «2 часа 30 минут 23 июня — проведено бюро РК ВКП(б), 3 часа 30 минут — объединенное заседание бюро партии и исполкома райсовета депутатов трудящихся, 4 часа — инструктивное совещание с политуполномоченными».





В Саткинском районе за два дня состоялось 270 митингов, на которых выступило 987 человек.

На митинге в Копейске 23 июня прозвучали слова, полные решимости: «Все, как один, если это потребуется, встанем на защиту нашей любимой Родины!... Поднимем производительность труда и дадим нашей стране, нашему транспорту, заводам и стройкам столько угля, сколько им потребуется, чтобы транспорт великой железнодорожной державы работал как часы на оборону страны, а наши заводы бесперебойно снабжали Красную Армию машинами, самолетами, пушками, всем необходимым вооружением и боеприпасами. Мы будем требовать от себя и от других высокой дисциплины, организованности, самоотверженного труда, безусловного выполнения производственных заданий».

22 июня началась мобилизация. Военкоматы были переполнены добровольцами.









Редактор «Магнитогорского рабочего» Н. Д. Смелянский вспоминал: «В цехах и учреждениях плакаты: „Запись в отряды народного ополчения в обеденный перерыв и после работы“. Присутствовал на занятиях по военному делу. В одном взводе и директор индустриального техникума, и один из первых комсомольцев Магнитостроя Грибениченко, и директор педагогического института Василенко, и профессор Капустин, и чернорабочий цеха ширпотреба Коноваленко. Задача у всех одна — познать военное дело».

Тысячи людей, юноши и девушки, стремились на фронт. 52 выпускника челябинской школы № 37 вместе с директором И. В. Гароном ушли на фронт сразу после выпускного. Военкоматы работали круглосуточно. Заявления о добровольном зачислении поступали даже от женщин. Так медсестра Е. Е. Артамонова писала военному комиссару Аргаяшского района: «...Я не могу сидеть спокойно в тылу, когда моя Родина переживает тяжелое время. Разве я могу спокойно работать здесь, когда мой единственный сын защищает Родину? Несмотря на мой возраст — 53 года, я еще работать могу. Организм мой привык ко всему, я еще не забыла, как я в 16-17-х годах была на русско-германской, и долго буду помнить 4 месяца в плену у немцев, откуда нам помогли убежать жители. Прошу, тов. комиссар, не отказать в моей просьбе, т. к. я сестра военного времени».





За первые месяцы войны с Южно-Уральской железной дороги на фронт ушло более 10 тысяч человек, из Челябинского областного промыслового совета — почти каждый пятый. Десятки тысяч коммунистов и комсомольцев добровольно отправились защищать Родину. Даже после многочисленных мобилизаций, секретарь обкома комсомола констатировал: «исчерпал кадры комсомольского актива, и требуется выращивание новых». Южный Урал, в первые дни войны, показал пример беспримерного героизма и единства перед лицом смертельной опасности.

Подробнее подвиги южноуральцев, тыловые и фронтовые, наша редакция описывает в проекте «80 малоизвестных фактов о Великой Отечественной войне». Здесь и чудесные истории спасения людей, восстановление эвакуированных заводов, нечеловеские даже по сегодняшним технологичным меркам прорывы в производстве. Знакомьтесь с этими историями, вместе мы сохраняем добрую память о Южном Урале в годы войны.