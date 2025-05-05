Во время форсирования Днепра в 1943‑м челябинец построил невидимый мост

Понтонер Федор Алабугин переправил через реку тысячи бойцов, боеприпасов и десятки орудий

В Копейске и Красноармейском районе Челябинской области хорошо знают имя Героя Советского Союза Федора Алабугина. Во время Великой Отечественной войны Федор Андреевич служил понтонером. Он занимался обеспечением переправы через реки и водоемы.

Понтонеры собирали и разбирали понтонные мосты. Также их задача была обеспечивать отход по переправам войск, эвакуировать людей и имущество. Для форсирования рек понтонеры использовали подручные средства: рыбачьи лодки, баржи, самодельные плоты. Работали они под артиллерийским и минометным огнем, отходили последними, спасая технику. В Российской армии и сейчас есть такие службы.

На военную службу Федора Алабугина призвали в августе 1941 года и направили на Дальний Восток. В июле 1942-го он участвовал в боях на Воронежском фронте. Боевое крещение получил под Воронежем, где переправлял через Дон танки и другую боевую технику.

Уроженец Челябинской области участвовал в контрнаступлении армий Сталинградского фронта, освобождении Левобережной Украины. Там как никогда пригодилась его инженерная смекалка. Подвиг Федора Алабугина описывает в книге «Во имя Родины» участник войны, педагог, поисковик из Челябинска Александр Ушаков.





В Приднепровье перед Федором Алабугиным поставили задачу переправить через реку орудия и танки. Пехота использовала плоты и рыбацкие лодки. Для тяжеловесной техники нужен был другой способ передвижения.

Понтоны привезли на машинах и спрятали в лесу недалеко от реки. Алабугину приказали произвести инженерную разведку противоположного берега и выбрать место для причаливания понтонов. Сделали это в темноте на легкой рыбацкой лодке.

Следующий рейс проходил уже на груженых понтонах. Переправляли автоматчиков, пулеметчиков, боеприпасы и другое имущество.

На середине Днепра понтон попал под обстрел. Умелые маневры Алабугина позволили благополучно причалить к берегу. Для разгрузки он выбрал место под обрывом, которое служило естественным укрытием для людей и техники. Назад понтон поплыл с ранеными бойцами.

«В один из рейсов вражеский снаряд попал в понтон. В рваные пробоины хлынула вода. Федор забил их тряпками, всякими подручными средствами и с трудом доплыл до причала. Залатаны пробоины — и снова в путь. Так продолжалось много дней и ночей с 25 сентября по 8 октября 1943 года. Он переправил 2340 пехотинцев, 17 орудий, 2150 ящиков боеприпасов и много другого военного имущества», — пишет Александр Ушаков.

Для проведения Киевской операции батальон, где служил челябинец, перебросили в район Лютежского плацдарма. Требовался подводный мост, который был бы незаметен с воздуха. Алабугин вместе с другими саперными частями принялся за дело.

«Эти мосты надо было соорудить так скрытно, чтобы противник не догадывался об их существовании. Вот такой мост мы построили на Днепре на ряжевых опорах, без свай. Специальные расчеты саперов-понтонеров готовили мешки с песком, камень. Мешки укладывали в клетки-ряжи, поднимавшиеся со дна. Но поскольку мост подводный, ряжи отстояли от поверхности воды на 10—15 сантиметров», — вспоминал Федор Алабугин.

Стройку вели в конце октября. Почти все время приходилось находиться в холодной воде. Лишь изредка появлялась возможность обсохнуть на берегу.

«Люди валились с ног от усталости. А когда командиры предлагали отдохнуть, отвечали: „Дойдем до Берлина, там и отдохнем!“», — рассказывал челябинец.

Мост построили добротный, в срок. По нему переправились танки, артиллерия и другая боевая техника.

«Русские навели через Днепр несколько переправ, причем проявили настолько большое искусство в этой области, что сумели построить мосты для переправы войск и техники с настилом ниже уровня воды», — эти слова гитлеровского генерала Меллентина цитировал маршал Советского Союза Кирилл Москаленко в книге «На юго-западном направлении».

За мужество и героизм, за воинское мастерство, проявленное при форсировании Днепра, Федору Алабугину было присвоено звание Героя Советского Союза. Среди его наград: орден Ленина, медаль «Золотая Звезда», орден Красного Знамени, орден Отечественной войны I степени и медаль «За отвагу».

Алабугин дослужил до Победы. Он вернулся в родную деревню, работал заместителем председателя колхоза. Жил в Копейске.

Память о Федоре Алабугине бережно хранится в Челябинской области. В городе Копейске его имя увековечено бюстом на Аллее Героев, а также мемориальной доской на здании ГВК. В его родной деревне Фроловке на здании школы установлена мемориальная доска. Кроме того, имя героя упомянуто на памятнике Героям Советского Союза и Социалистического Труда в селе Миасском.

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