Весной 1943 года южноуральцы в муках умирали от белокровия

Из-за голода люди собирали урожай, который зимовал под снегом, и массово травились

В годы Великой Отечественной войны Челябинскую область не обошла особая страшная болезнь военной поры. Весной ослабевшие люди собирали на полях перезимовавшее зерно, готовили из него пищу, а затем умирали в муках. Септическая ангина стала болезнью глубокого тыла, она имела тяжелые последствия и высокую смертность.





Ослабевшие и голодавшие люди искали в полях то, что не успели собрать во время уборочной кампании (сроки часто срывались из-за недостаточного количества рабочих — многие в то время уже ушли на фронт). Перезимовавшее зерно (просо, пшеницу, рожь, гречиху) ели, а затем наступала септическая ангина. Заболевание проявлялось на 2—6-ю неделю после употребления ядовитого зерна. Поначалу симптомы напоминали ангину: высокая температура, опухание горла. Вот только потом на миндалинах появлялись некротические налеты, на пятый день болезни начинала идти кровь носом и горлом. В муках наступала смерть.

«Ученые-медики долго бились над тем, как найти противоядие от этой болезни. И только много лет спустя удалось выявить, что под септической ангиной скрывалась лейкопения — заболевание, связанное с отравлением кровеносной системы, а проще говоря, белокровие. Весной 1943 года от септической ангины умерло более 1500 человек в РСФСР и восточных областях Казахстана», — писала в монографии «Эвакуация в годы Великой Отечественной войны: люди и судьбы» Марина Потемкина.

При этом заболевание обходило стороной животных и поражало только человека. Эвакуированные были наиболее уязвимой для болезней категорией населения: самыми подверженными заболеваниям стали дети из детдомов и ленинградцы, прибывшие весной и летом 1942 года со вторым потоком эвакуации.

О росте заболеваемости септической ангиной докладывали и на Первом областном съезде сельских медицинских работников в Челябинске в ноябре 1944 года. В отчетном докладе заведующего Челябинским облздравотделом А. Н. Рыскина вспышки ангины упоминались наряду с малярией.

А так о септической ангине писали в газете «Сталинский путь» Кусинского района

По совету Наркомздрава СССР 31 декабря 1943 года был подготовлен специальный приказ № 38 уполномоченного ГКО «О мероприятиях по предупреждению и борьбе с септической ангиной». Был проведен учет полей с не убранным осенью урожаем в нескольких областях, смертоносные поля были взяты под строгую охрану, писал Вениамин Зима в своей работе «Голод в СССР 1946—1947 годов: происхождение и последствия».

Затем 18 декабря 1944 года вышел приказ Наркома здравоохранения СССР № 67 «О мерах предупреждения и борьбы с заболеваниями септической ангиной». Началась массовая разъяснительная работа с населением, на полях устанавливали контрольные посты из сельского актива, а после таяния снега все перепахивали и оставшееся на зиму зерно сжигали. Тогда же запретили продажу на рынках зерна, крупяных и мучных изделий, а для ослабленных и оголодавших людей развернули сеть питательных пунктов. Где-то организовывали приемки ядовитого зерна в обмен на пригодное в пищу.