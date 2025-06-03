Вагон огнеупоров из Сатки стоил как танк во время Великой Отечественной войны

Специальный металлургический порошок использовали для расчетов за помощь СССР

Весть о начале войны 22 июня 1941 года быстро облетела небольшую Сатку. По воспоминаниям современников, из многих мест города стал доноситься страшный вой. Это рыдали женщины, помнившие ужасы Гражданской войны 1917—1922 годов. Сатка отдала для Победы в Великой Отечественной сотни своих уроженцев, самоотверженный труд земляков и тонны огнеупоров из магнезита, которыми платили союзникам за военную помощь. Новая история в проекте «80 малоизвестных фактов», приуроченном к юбилею эпохального события.

При подготовке материала редакция ИА «Первое областное» использовала книгу «„Магнезит“: завод, комбинат, группа», которую выпускали в 2011 году к 110‑летию предприятия. Автор — Олег Никульшин.

Дефицит огнеупоров, потребляемых черной металлургией, в молодом советском государстве долгое время восполнялся за счет импорта. Но накануне войны СССР отказался от покупки этой продукции за границей. Все поставки по стране стали проводиться через специальную организацию — Огнеупорсбыт. После немецкого вторжения во второй половине 1941 года огнеупорные предприятия юга и центральной части страны эвакуировали на восток. Вместе с оборудованием уезжали и специалисты.

«Магнезит», где с огнеупорами работали не первый год, находился в выгодном положении, потому что был далеко от фронта и имел свое месторождение. Но добыча шла трудно из-за дефицита взрывчатки, которая требовалась Красной армии. Рабочие делали ее сами, используя древесную кору и аммиачную селитру. Завод периодически сталкивался с отключением электричества и нехваткой топлива.

К концу 1941 года на заводе стали выпускать магнезитохромированные изделия большого размера. Их использовали в опорно-подвесных сводах мартеновских печей. Благодаря этому срок службы агрегатов увеличился в 2—2,5 раза, за счет чего в СССР выплавка металла выросла на 10—15%. Снабжение армии улучшилось.

Благодаря этому на Магнитогорском металлургическом комбинате впервые в мире разработали технологию выплавки броневой стали в большегрузных мартеновских печах. Это позволило полностью обеспечить необходимым сырьем производство танков для фронта.

В феврале 1942 года для работы на производстве и в строительстве ввели мобилизацию всего трудоспособного населения города — мужчин от 16 до 55 лет и женщин от 16 до 45 лет. Также в Сатку прибыли крестьяне и спецпереселенцы. Все они жили в совершенно жутких условиях, указывается в книге Олега Никульшина. В общежитиях на 10 человек приходилось пять коек, на 130 человек — 15 табуретов. Люди месяцами не получали мыла. В общежитиях были грязь и вши, а некоторые помещения не отапливались даже зимой.

Крайне востребованной продукции из Сатки постоянно не хватало. Были и срывы поставок. В книге описана одна такая история. В 1942 или 1943 году «Магнезит» не смог вовремя доставить на Магнитогорский металлургический комбинат сталеразливочные стаканы — специальные фасонные огнеупорные изделия.

«Говорят, что после этого ночью на квартире директора завода М. У. Конорева раздался звонок из Москвы. Звонил сам Сталин. Видимо, разговор с директором оказался жестким, поскольку уже к шести утра Конорев был на заводе и нужное количество готовых сталеразливочных стаканов было найдено. Для того чтобы доставить их на металлургический завод, из Магнитогорска вызвали специальный самолет, но в Сатке не было аэродрома. При посадке на необорудованную площадку около завода У-2 повредил трос хвостового управления, который удалось починить силами специалистов „Магнезита“. В итоге самолет смогли довольно быстро отправить обратно в Магнитогорск»,— рассказывает автор.

О недосыпании, усталости и голоде вспоминают те, кто работал в тылу в военное время. Недостаток продуктов питания в Сатке усугубился летом 1943 года, когда произошло наводнение. Вода уничтожила огороды, и это привело к частым случаям дистрофии. Зафиксированы смерти трудящихся из-за истощения прямо на рабочих местах. Для улучшения обеспеченности продуктами завод стал активно развивать подсобное хозяйство.

В 1944 году огнеупорщики освоили производство металлургического периклазового порошка. Его применяли для заправки электропечей, где выплавляли особо ответственные марки стали.

«Огнеупорные материалы сделались ценным активом для расчетов со странами, оказывавшими техническую помощь Советскому Союзу. В счет оплаты поставок по лендлизу в США было отправлено несколько десятков тысяч тонн металлургического порошка. С Англией, не имевшей магнезиальной сырьевой базы, металлургическим порошком рассчитывались за поставки военной техники. Один вагон порошка приравнивался к стоимости одного танка»,— отмечается в книге к 110-летию «Магнезита».

В СССР в октябре 1941 года первыми прибыли английские «Матильды». Для того времени они были самыми защищенными танками и поражали немецкие боевые машины всех типов. Английские танки Красная армия использовала при битве за Москву. Всего за годы войны в СССР поставили несколько тысяч боевых машин «Валентайн», «Черчилль» и других с Туманного Альбиона.

Интересно, что параллельно с производством огнеупоров в Сатке выпускали товары народного потребления. Часть из них как подарки отправляли на фронт. При заводе работали полностью механизированный пимокатный цех, швейная мастерская, цех по пошиву головных уборов. Также изготавливали зубной порошок и аскорбиновую кислоту.