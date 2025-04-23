В тяжелые дни Великой Отечественной в Челябинске открыли детский парк

Воспитательную работу в нем проводили круглый год

1 августа 1942 года на Алом поле в Челябинске состоялось открытие детского парка. «Несмотря на тяжелые дни, которые переживает наша страна, город выделил из своего бюджета средства для того, чтобы обеспечить детям рабочих, ИТР и служащих предприятий культурный отдых», — писал «Челябинский рабочий». Открытие переносили с 1 июля, но место досуга все же начало работу. Появлению парка посвящен этот материал ИА «Первое областное». Продолжаем проект к юбилею Победы «80 малоизвестных фактов о Великой Отечественной войне».

«Понадобилось немало труда и любви для того, чтобы парк стал красивым и удобным для занятий и отдыха детей. В центре установлены фигуры вождей Ленина, Сталина, Кирова», — сообщалось в заметке.





Территорию парка украсили белыми вазами, клумбами с цветами, различными скульптурами. Сделали большой фонтан со скульптурой Черномора (сейчас на этом месте клумба), построили летнюю эстраду, оборудовали библиотеку-читальню, установили скамейки, карусель, вертящихся лошадей, кресла-качалки. Обустроили спортивный уголок: на площадке отведено место волейболу, городкам и крокету. Предполагалась организация скетинг-ринка (роллердрома). В первые два дня открытия парка прошли большие концерты детской художественной самодеятельности.

«В парке развернется большая воспитательная работа со школьниками и дошкольниками в течение круглого года. К этой работе привлечены педагоги, физкультурники, массовики, баянисты. День будет построен по расписанию. В 10 часов утра по горну — подъем флага. Затем политинформации, экскурсии, сбор ягод, лекарственных трав, работа изокружка, детской технической станции, кружков художественной самодеятельности, спорт и игры», — объясняли формат работы.

Создание детского парка в суровые дни Отечественной войны обязывает детей и взрослых приложить все силы к тому, чтобы беречь и любить парк, который им подарил город, сохранять в нем чистоту и порядок. Такое мнение высказал автор заметки.





В 1948 году Алое поле стало называться «парком им. XXX-летия ВЛКСМ». Детский парк работал и в 50—60-х годах. В нем проводили массовые детские игры, там разучивали новые песни и танцы. Работали разные аттракционы.