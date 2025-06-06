В Ильменском заповеднике в годы Великой Отечественной войны истребили всех лосей

В лесах орудовали браконьеры

Годы Великой Отечественной войны стали годами непростых испытаний для Ильменского заповедника. Здесь орудовали браконьеры, шел массовый вылов рыбы, в больших количествах заготавливалась древесина, а лесники погибали, как будто на фронте. Спустя многие годы об этом стало известно благодаря историку заслуженному работнику культуры РФ Людмиле Буториной. Работая в архивах Москвы и Екатеринбурга, краевед нашла уникальные документы о жизни Ильменского заповедника, часть которых хранилась под грифом «Секретно».

В годы Великой Отечественной войны на фронт ушли 77 сотрудников Ильменского заповедника, 21 человек не вернулся — погиб. Однако штат заповедника в военные годы не сокращался. Место уехавших занимали ученые, попавшие на Урал в эвакуацию. Многие из них имели солидный опыт работы в науке и громкое имя. Столичные светила продолжали закладывать копи на территории заповедника и изучать недра Уральских гор. Биологи заповедника следили за жизнью животных и птиц, а лесники вели подкормку животных на солонцах и боролись с волками.

И все же жизнь заповедника пришлось перестроить под нужды тыла и фронта.

«В связи с огромной потребностью в медикаментах заповедником был организован массовый сбор лекарственных растений. Растения собирали дети работников заповедника, а также преподаватели и школьники станционного поселка ст. Миасс. Сбор шел, главным образом, в окрестностях заповедника», — пишет в статье «Ильменский заповедник в годы Великой Отечественной войны» Людмила Буторина.

Заготовка лекарственных растений, 1944 год

Но и в черте заповедника в лихие годы шла активная заготовка самых разных ресурсов.

Траву выкашивали по всей территории заповедника, где было возможно. Выкашивались лесные поляны и редколесье, главным образом в Аргазинской даче.

Уже в июле 1941 года заповедник заключил договор с „Челябторгом“ на вылов рыбы из озер. Его вели на протяжении всех военных лет.

«А в августе 1941-го в заповеднике началась рубка сырорастущего леса для оборонных целей. Его использовали для постройки землянок и временных служебных помещений. В 1942 году на заготовках работали около полутора тысяч рабочих, среди которых были российские немцы, отправленные в трудармию. На заготовках были задействованы 160 лошадей. Лес в горах тогда рубили до конца 1943 года», — рассказывает Людмила Буторина.

Панорама Ильменского озера

Однако не все в заповеднике добывалось законным образом. Во время войны на территории охраняемой зоны орудовали браконьеры — зверей стреляли и местные жители, и рубщики леса.

«За это время было ранено и убито много животных. Численность косули, пятнистого оленя, а также боровой дичи сильно снизилась, а лось был полностью истреблен. Защищая заповедные территории, в годы войны погибли четыре наблюдателя Лесной охраны», — добавляет Людмила Буторина.

Новое здание музея, 1944 год

И все же Ильменский заповедник жил и развивался во благо будущих поколений. Летом 1944 года здесь даже открыли новое здание музея.

Несмотря на тяжелые испытания, заповедник был сохранен, а его ученые подготовили 29 статей по минералогии и биологии, сказав новое слово в науке.