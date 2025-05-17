В 1944 году в Челябинске выступил Вольф Мессинг

Он проводил вечера психологических опытов

В Челябинской области в годы Великой Отечественной войны культура и искусство хоть и отошли на второй план, но не пропали совсем. На гастроли приезжали московские артисты, которые выступали в театрах и эвакогоспиталях. Среди них был и знаменитый гипнотизер, телепат и провидец Вольф Мессинг.

О его выступлении в Челябинске не сохранилось свидетельств в газетах, фотографиях или документах. На сайте областного архива лишь сказано, что артист оригинального жанра Мессинг проводил вечера психологических опытов в феврале 1944 года.

Вечер в Доме Красной Армии не освещали газеты Челябинска. Но есть воспоминания писателя Владимира Хочинского. Правда, он утверждает, что Мессинг выступал в разных залах Челябинска и в 1943 году. Тогда он предсказывал скорый конец фашизма и жил в гостинице «Южный Урал».

«На одном из концертов в Челябинском механико-машиностроительном институте дали сложное задание: подняться на четвертый этаж, открыть двери одного из шкафов в аудитории, вынуть оттуда книгу, лежавшую на четвертой полке и, открыв 256-ю страницу, прочесть 11, 17 и 24 строчки. Задание давалось таким образом, что Мессинг его не мог слышать. Вот он берет за руку человека, придумавшего задание, и... выполняет его с блеском. Зал долго не может успокоиться, взорвавшись овацией», — со ссылкой на воспоминания Владимира Хочинского пишет литератор Исай Шпицер.

К слову, в 60-е годы прошлого века Мессинг снова был в Челябинске, телепат выступал в филармонии и ДК ЧМК.