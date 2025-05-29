У челябинцев в начале Великой Отечественной изъяли радиоприемники

Власти опасались использования устройств врагами во вред государству

Начало Великой Отечественной войны привело к перестройке работы учреждений связи по всему СССР, в том числе в Челябинской области. У местных жителей изымали приемники. Радиостанции переходили на казарменное положение. Телеграфные линии усиленно охраняли и ремонтировали. Организовали также оперативную доставку почты на фронт. Новый малоизвестный факт в проекте ИА «Первое областное» к 80-летию Победы.

25 июня 1941 года Совет народных комиссаров СССР издал постановление «О сдаче населением радиоприемных и передающих устройств». Причина указана в самом начале: «в связи с обстоятельствами военного времени радиоприемники и передатчики могут быть использованы вражескими элементами в целях, направленных во вред Советской власти».

По месту жительства нужно было сдать все радиоприемники (ламповые, детекторные и радиолы) и радиопередающие устройства всех типов индивидуального и коллективного пользования. Тем, кто не сдаст устройства, грозили уголовной ответственностью. Нарком связи принимал оборудование на временное хранение до окончания войны.

При этом учреждения, предприятия, радиоузлы, клубы, Ленинские уголки могли использовать радиоприемники исключительно для коллективного слушания радиопередач в конкретные часы.





С получением постановления по изъятию радиоприемников в Челябинске организовали семь приемных пунктов. По городу менее чем за месяц приняли 3400 устройств. При этом в мирное время было зарегистрировано 1997 приемников. Хранились они в клубе работников связи, помещении ремесленного училища и детсаду Народного комиссариата связи. По области было принято от населения 4980 приемников. Зарегистрировано — 3196. Передатчиков изъяли в количестве 193 штуки. Уральскому военному округу передали 151 устройство.

На радиостанции РВ-72 усилили охрану, ввели казарменное положение. Трансляция передач проводилась по установленной сетке вещания.

В августе 1941-го Челябинский обком ВКП(б) распорядился улучшить доставку почты в Красную армию. Ответственных лиц обязали обеспечить бесперебойную доставку и перевозку писем и печати по внутриобластным и внутрирайонным почтовым тракам. Выделили гужевой транспорт и стали оплачивать населению доставку почты. Наркому связи предоставили вагоны, для которых организовали быстрое продвижение по железной дороге. В октябре сделали военно-почтовый сортировочный пункт.





Организовали внеочередной прием посылок от мобилизованных в действующую Красную армию в пунктах формирования частей и в почтовых предприятиях. Особым указанием запретили прием посылок с продуктами и ввели проверку содержимого.

Пункты междугородной телеграфно-телефонной связи с началом мобилизации перевели на круглосуточную работу, а смены усилили. Для оперативной доставки телеграмм по Челябинску выделили транспортные машины. Междугородняя телефонная станция стала вне очереди обслуживать мобпереговоры, и работники сверхурочно обеспечивали сообщение. Это указано в отчете областного управления связи в адрес Челябинского обкома ВКП(б).

С началом войны в регионе усилили охрану телеграфно-телефонных связей. Помогали даже трудящиеся колхозов на пути линий. Работников же перевели на казарменное положение. Занялись профилактическим осмотром всех линий связи, в результате чего резко снизилась повреждаемость. Ремонты шли по графику, хотя и были трудности из-за недостатка автотранспорта, горючего и рабочих. Критическое положение телеграфной аппаратуры в Сатке и невозможность использования резервной привели к тому, что пункт временно работал на азбуке Морзе.