Рассекреченные на Южном Урале документы архива открыли новые факты о годах войны

Челябинские журналисты стали историками

28 марта в России отмечается День историка — профессиональный праздник тех, кто занимается изучением истории. Журналисты 1obl.ru, конечно, историками себя не считают, но за последние месяцы они стали немного краеведами, архивариусами, музейщиками и документоведами. А все потому, что мы запускаем новый проект «80 малоизвестных фактов о Великой Отечественной войне». И когда, как не сегодня, его запустить?!

Редакция собрала 80 трогательных, жутких и шокирующих историй о стойкости, отваге и преданности, любви и надежде — обо всем этом наш новый проект.

«Мы несколько раз обращались в Объединенный архив Челябинской области и изучали рассекреченные документы 1941—1945 годов. Например, в архиве мы обнаружили, что еще весной 1941 года началась проверка промпредприятий Челябинской области на выполнение мобилизационного задания. Мы искали подтверждение и достоверность историям, как работали на заводах дети и учились писать на газетных обрывках. Обо всем этом каждый день журналисты нашего издания будут рассказывать, раскрывая новые малоизвестные факты о войне для своих читателей»,— отметила руководитель проекта, заместитель генерального директора по цифровым медиаресурсам холдинга «Первый областной» Дарья Годунова.

Проект был бы невозможен без источников и партнеров. Сведения и новые истории о трудовом и боевом подвиге южноуральцев мы черпали в Объединенном государственном архиве Челябинской области, Челябинской областной универсальной научной библиотеке, Центре историко-культурного наследия, Главном управлении МВД России по Челябинской области, ПАО «Мечел», ПАО «ММК», ООО «ЧТЗ-Уралтрак», Историческом музее Южного Урала, министерстве культуры Челябинской области, Законодательном собрании Челябинской области, музее энергетики (Челябинск), Тайгинском ГОКе, школе № 121 и гимназии № 1 Челябинска.

«Многие наши партнеры и друзья откликнулись на проект. Была проведена колоссальная исследовательская работа, мы систематизировали новые факты, цифры, нашли к ним воспоминания, письма, истории. Знали ли вы, что в 1943 году в Челябинске на заводе запустили производство пенициллина, а эвакогоспитали подготовили еще в апреле 1941 года? Мы нашли эти данные, так и мы стали немного историками», — рассказывает главный редактор 1obl.ru Тогжан Мусабаева.

Редакция издания и авторы проекта благодарят всех, кто оказывает нам неоценимую помощь в сохранении подлинной истории. О закулисье проекта рассказал и редактор издания Константин Бабушкин.





«Кажется, что о Великой Отечественной войне рассказано все или практически все. Всегда любил историю и, когда в редакции решили найти малоизвестные события тех грозных, героических и важных лет, с радостью включился в работу. Основными источниками материалов у меня стали газеты — Челябинска и области. Листать печатные издания более чем 80-летней давности — настоящее удовольствие. На какой странице окажется удивительная заметка, никогда не предугадать. Бывало, и десятки газет не давали ничего ранее неизвестного. Но случалось, что страница за страницей открывали новые грани тех лет. Рад, что могу рассказать нашим читателям о не широко известных событиях в Челябинской области времен Великой Отечественной войны. Все они, несомненно, играли важную роль: помогали приблизить Победу или поддерживали дух общества», — рассказывает Константин.

Хотите увидеть результаты нашей работы? Уже завтра мы опубликуем первые факты, которые обнаружили авторы проекта. Следите за нашими новостями!