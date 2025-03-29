Перед Великой Отечественной войной проводили ревизию предприятий Челябинской области

В регионе проверяли мобилизационные запасы

До начала Великой Отечественной войны предприятия Челябинской области проверяли на выполнение мобилизационных заданий. Также заводы получали приказы на организацию запасов, выяснило ИА «Первое областное» во время подготовки проекта «80 малоизвестных фактов о Великой Отечественной войне» к юбилею Победы.

В конце апреля 1941 года бюро Челябинского обкома рассматривало сведения о состоянии мобзапасов на промпредприятиях, следует из ранее секретного документа. Проверку проводили в том числе на ЧТЗ, Миасском напилочном заводе, Усть-Катавском, Златоустовском металлургическом, ММК. Выводы были неутешительные: мобилизационные запасы находились в плохом состоянии, где-то не хватало складов, а нефтехранилища в Златоусте и Миассе не построили. Нарушения обязали устранить к 1 июня 1941-го. 9 июня нарком местной промышленности выпустил приказ «О мероприятиях по подготовке к переходу промышленности на мобилизационный план по боеприпасам».





Другой рассекреченный документ в адрес Челябинского обкома ВКП(б) гласит, что Каслинский чугунолитейный завод получал мобзадание 16 июня. За половину 1941 года и весь 1942-й предприятию нужно было изготовить 900 корпусов снарядов из чугуна. Впрочем, в этом же документе сказано, что, несмотря на выпуск 15 тысяч годных изделий, завод не был подготовлен к выполнению мобзадания. Ранее за нарушения даже сняли с работы директора предприятия.





22 июня в Челябинском обкоме ВКП(б) состоялось совещание секретарей горкомов, райкомов партии, парткомов и директоров металлургических предприятий области. На нем обсудили перестройку работы заводов на военный лад.

«Могучий советский народ в едином порыве встал на защиту своей любимой Родины. <...> Если мы по-большевистски справимся с лежащими на нас задачами, а мы безусловно с ними справимся, то мы этим самым со всем нашим величайшим советским народом вложим свой вклад в дело укрепления оборонной мощи нашей родины», — заявлял на митинге 23 июня директор ЧТЗ Марк Шор.

25 июня в обкоме прошло еще одно совещание партийного, советского актива, руководителей областных, общественных организаций. Обсуждались хозяйственно-политические задачи в условиях начавшейся войны. Всех участников совещания направили в города и села области с заданием оказать практическую помощь в перестройке всей работы на военный лад.

Важно отметить, что промышленность Челябинской области начала переходить на выпуск военной продукции еще в 1940 году. ЧТЗ и завод № 78 (имени С. Орджоникидзе) организовали производство танков КВ-1 на основе опытного образца и чертежей от Кировского завода Ленинграда. Тракторный завод при этом работал на оборонку уже в конце 1930-х. Кузнечное производство выполняло заказы авиационной промышленности. Изготавливали корпуса артиллерийских снарядов и мин для ротных минометов. ЧТЗ разработал и поставил на серийное производство конструкцию артиллерийского тягача С-2.





Завод № 259 (Златоустовский машиностроительный) в 1940 году освоил выпуск мин и снарядов. До войны запустили завод № 114 («Пластмасс») по производству боеприпасов для морской артиллерии, шарикоподшипниковый завод № 316 в Миассе. В том же 1940-м предприятия легкой промышленности Челябинской области выполняли спецзаказы для Красной армии: кавалерские седла, патронные сумки, ремни, ранцы, штыковые ножны и другое. Обллегпром договаривался с ЧТЗ о производстве фурнитуры.