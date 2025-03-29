До начала Великой Отечественной войны предприятия Челябинской области проверяли на выполнение мобилизационных заданий. Также заводы получали приказы на организацию запасов, выяснило ИА «Первое областное» во время подготовки проекта «80 малоизвестных фактов о Великой Отечественной войне» к юбилею Победы.
В конце апреля 1941 года бюро Челябинского обкома рассматривало сведения о состоянии мобзапасов на промпредприятиях, следует из ранее секретного документа. Проверку проводили в том числе на ЧТЗ, Миасском напилочном заводе, Усть-Катавском, Златоустовском металлургическом, ММК. Выводы были неутешительные: мобилизационные запасы находились в плохом состоянии, где-то не хватало складов, а нефтехранилища в Златоусте и Миассе не построили. Нарушения обязали устранить к 1 июня 1941-го. 9 июня нарком местной промышленности выпустил приказ «О мероприятиях по подготовке к переходу промышленности на мобилизационный план по боеприпасам».
Другой рассекреченный документ в адрес Челябинского обкома ВКП(б) гласит, что Каслинский чугунолитейный завод получал мобзадание 16 июня. За половину 1941 года и весь 1942-й предприятию нужно было изготовить 900 корпусов снарядов из чугуна. Впрочем, в этом же документе сказано, что, несмотря на выпуск 15 тысяч годных изделий, завод не был подготовлен к выполнению мобзадания. Ранее за нарушения даже сняли с работы директора предприятия.
22 июня в Челябинском обкоме ВКП(б) состоялось совещание секретарей горкомов, райкомов партии, парткомов и директоров металлургических предприятий области. На нем обсудили перестройку работы заводов на военный лад.
«Могучий советский народ в едином порыве встал на защиту своей любимой Родины. <...> Если мы по-большевистски справимся с лежащими на нас задачами, а мы безусловно с ними справимся, то мы этим самым со всем нашим величайшим советским народом вложим свой вклад в дело укрепления оборонной мощи нашей родины», — заявлял на митинге 23 июня директор ЧТЗ Марк Шор.
25 июня в обкоме прошло еще одно совещание партийного, советского актива, руководителей областных, общественных организаций. Обсуждались хозяйственно-политические задачи в условиях начавшейся войны. Всех участников совещания направили в города и села области с заданием оказать практическую помощь в перестройке всей работы на военный лад.
Важно отметить, что промышленность Челябинской области начала переходить на выпуск военной продукции еще в 1940 году. ЧТЗ и завод № 78 (имени С. Орджоникидзе) организовали производство танков КВ-1 на основе опытного образца и чертежей от Кировского завода Ленинграда. Тракторный завод при этом работал на оборонку уже в конце 1930-х. Кузнечное производство выполняло заказы авиационной промышленности. Изготавливали корпуса артиллерийских снарядов и мин для ротных минометов. ЧТЗ разработал и поставил на серийное производство конструкцию артиллерийского тягача С-2.
Завод № 259 (Златоустовский машиностроительный) в 1940 году освоил выпуск мин и снарядов. До войны запустили завод № 114 («Пластмасс») по производству боеприпасов для морской артиллерии, шарикоподшипниковый завод № 316 в Миассе. В том же 1940-м предприятия легкой промышленности Челябинской области выполняли спецзаказы для Красной армии: кавалерские седла, патронные сумки, ремни, ранцы, штыковые ножны и другое. Обллегпром договаривался с ЧТЗ о производстве фурнитуры.