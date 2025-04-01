Осенью 1941 года в Челябинск отправили 20 тысяч ленинградцев

Многие не хотели ехать. Воспоминания заводчан

«Вешаем на окна свежие занавески, накрываем столы скатертями и каждый стол украшаем вазочкой с цветами», — так по воспоминаниям челябинки встречали первых эвакуированных с Кировского завода ленинградцев. Через несколько часов автобусы с ослабленными и распухшими от голода потомственными заводчанами приедут на территорию Челябинского тракторного завода. Первое дыхание далекого фронта, ужасы войны, запах гари и крови почувствуют наши уральцы. События октября 1941 года — в проекте ИА «Первое областное» «80 малоизвестных фактов о Великой Отечественной войне».

Новый факт. Более 20 тысяч ленинградцев было эвакуировано в 280-тысячный Челябинск. Только 40% из них были направлены с промышленными предприятиями, остальные были «неорганизованными». Люди не хотели уезжать с родной земли, многие противились отъезду, несмотря на блокаду Ленинграда. Но для быстрого восстановления эвакуированного Кировского завода на базу Челябинского тракторного нужны были квалифицированные кадры.

11 октября 1941 года группа работников Кировского завода прибыла в Челябинск. В октябре — ноябре 1941 года все места на самолеты, уходящие из Ленинграда на Большую землю, отдавались кировцам. Особенно сложно было последним партиям эвакуированных. В 1941 году зима началась ранняя и суровая, уже тогда рабочим выдавалось всего по 100 граммов хлеба в сутки. И если первые партии отправляли самолетом, то последние — по железной дороге.

В книге «Летопись Челябинского тракторного 1929—1945»* вспоминает ветеран завода З. Тарунина. Она тогда работала в инструментальном цехе и получила партзадание — вместе с женским активом организовать прием и питание в столовой цеха прибывающей партии кировцев.



«Многие из нас в те дни отказывались от обеда, чтоб побольше досталось ленинградцам. Но врачи запретили это делать. Они сами составили рацион первого обеда. Помню, он состоял всего из нескольких ложек питательного бульона и небольшого кусочка хлеба. Постепенно питание должно было увеличиваться в объеме», — рассказывала она.

На окна столовой повесили свежие занавески, столы накрыли новыми скатертями и каждый стол украсили вазой с цветами. Женщины, волнуясь, ждали в вестибюле цеха, когда подъедут автобусы.

«Мы выбегаем, чтобы помочь выйти из машин этим страшно истощенным, опухшим от голода людям. Только с нашей помощью опираясь, шатаясь, одолевают лестницу и заполняют столовую. Много мест почему-то пустует. Оказывается, часть людей прямо с аэродрома была направлена в больницы», — рассказывает Тарутина (к сожалению, не удалось восстановить имя и отчество женщины. — Прим. авт.).

Потомственные рабочие прославленного Кировского завода заполнили столовую. Они молча и напряженно смотрели в сторону раздаточной. Воздух наполнял аппетитный запах мясного бульона. Их руки дрожали во время еды. Они просили добавки, потому что были голодны и знали, что продукты рядом, что в раздаточной есть еще еда. В столовой дежурили врачи.





Этот приезд создал особую атмосферу на заводе. Челябинцы своими глазами увидели ужас пришедшей войны.

«На ЧТЗ я попал в 17 лет, после эвакуации со сталинградского тракторного завода. Первый месяц жил в отделе кадров, спал прямо на полу. При расселении меня „приписали“ к одному челябинскому дому, где, как считалось, еще были свободные места, но там в одной крохотной комнатушке уже жило не меньше 20 человек. Тогда я решил не стеснять их и устроился прямо на заводе. Так тогда поступали многие. Поэтому со временем нас расселили в цехах, установив двухъярусные кровати рядом со станками. Тогда была норма: на одного человека — 2 кв. м пространства. Тесновато, конечно, но удобно. Особого смысла уходить с завода домой все равно не было, на сон оставалось три-четыре часа, не было ни малейшего желания тратить их на дорогу. Правда, в цеху зимой никогда не было теплее 10 градусов, поэтому мы постоянно мерзли. Да и воздух был спертый. Но ничего, терпели, болеть было некогда. Станки ломались, а мы держались», — вспоминает ветеран ЧТЗ Иван Грабарь, работавший на заводе с 1942 года.







Первым его выходным днем стало 9 мая 1945 года**.

В последующие 1942—1943 годы приезжие составили почти 50% населения Челябинска. Десятки заводов были эвакуированы на Южный Урал, а вместе с ними — тысячи рабочих.

*Авторы-составители Л. С. Комаров, Е. Г. Ховив, Н. И. Заржевский.

**Флюра Динмухаметова, библиотека № 32 им М. Горького.