Осенью 1941 года на станции Челябинск произошло два крушения поездов

Региональный обком отмечал плохую безопасность движения

В сентябре и октябре 1941 года на станции Челябинск Южно-Уральской железной дороги потерпели крушение поезда № 150 и № 126 соответственно. Журналист ИА «Первое областное» узнал об этом из рассекреченного архивного документа. Это еще один малоизвестный факт о жизни региона в годы Великой Отечественной войны из 80 собранных нами к юбилею Победы.

Бюро Челябинского обкома ВКП(б), рассматривая крушение поезда № 150, которое произошло 10 сентября, отмечало ухудшение положения с обеспечением безопасности движения составов. Но руководители ЮУЖД «должных выводов для себя из указаний бюро обкома не сделали».





В рассекреченном документе указано, что в сентябре случилось пять крушений и одна авария, зарегистрировано 389 браков. За первую декаду октября произошли одно крушение и одна авария, допущено 135 браков. 10 октября, спустя месяц после прошлого ЧП, крушение потерпел воинский поезд № 126.

«Это крушение, как и предыдущее, свидетельствует о том, что руководители станции Челябинск, партийная организация и ревизорский аппарат Челябинского отделения дороги проявляют нетерпимую беспечность и до сих пор не обеспечили перестройки работы коллектива станции в соответствии с требованиями времени»,— говорится в архивном документе.

3 марта 1943 года в районе станции Хребет между Златоустом и Миассом произошла железнодорожная катастрофа. В последний вагон стоящего воинского эшелона на большой скорости врезался товарный состав. Поезд с моряками Тихоокеанского флота, ехавшими на фронт, рухнул. Печки-буржуйки, которыми обогревали вагоны-теплушки, развалились, начался пожар. В результате катастрофы погибло 58 моряков, в том числе возрастом до 19 лет. В случившемся обвинили женщину-машиниста товарного поезда, которая уснула во время движения из-за большой нагрузки и неопытности.

Также нашлась информация о крушении поезда с танками на перегоне Челябинск — Электростанция. Это произошло 29 июля 1943 года. Третья по ходу платформа провалилась внутрь колеи. За ней сошли с рельсов еще четыре платформы. Из-за этого произошло нагромождение подвижного состава и танков. Погибло 13 танкистов, ранено 63. Движение было прервано на 26 часов. Всего за январь — июль 1943 года по вине железнодорожников произошло 12 крушений поездов.