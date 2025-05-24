Новое для Челябинска ткацкое производство появилось в Великую Отечественную войну

Работницы трудились сначала в особняке, а потом переехали в большое здание

В марте 1944 года Челябинская ткацкая фабрика выдала первую продукцию. Текстильщики проделали большую работу по монтажу станков и пуску их в эксплуатацию. Некоторые работницы обслуживали по 4—8 станков вместо двух по норме. Ткацкое производство в Челябинской области стало новой отраслью промышленности, отмечала газета «Челябинский рабочий», с номером которой ознакомился журналист ИА «Первое областное».

«В марте получены первые результаты труда текстильщиков. На днях под руководством мастера тов. Казаковой пущены в действие первые десятки ткацких станков», — сообщалось в заметке.

Новой специальности женщин обучила инструктор Воронцова. По-стахановски на фабрике трудятся отец и сын Бурдины, старший электрик Шерстнев. Их механический отдел бесперебойно снабжает ткачих деталями. Новые кадры текстильщиц растут из молодежи, пришедшей на работу в конце 1943 года. Девушки стали наладчиками-монтажниками ткацких станков. Кто-то освоил в подготовительном отделе шлихтовальную машину. У текстильщиц были помощники.

«Ткацкая фабрика изо дня в день наращивает производственную мощность, увеличивает выпуск продукции. В первый день пуска предприятия было сдано 84 метра готовой ткани, в последние дни выпуск увеличился в несколько раз»,— отмечается в материале газеты.

В январе 1945 года трикотажно-ткацкий цех Челябинского горпромкомбината приступил к массовому производству хлопчатобумажного полотна. В рабочем помещении установлено 12 ткацких станков, а два были запущены.

«Сейчас идет освоение этой новой для нашей области отрасли местной промышленности. Намечено к концу года выпустить 60 тысяч метров полотна», — писал «Челябинский рабочий».

Ткацкая фабрика в Челябинске образовалась на базе эвакуированных из Серпухова (Московская область) и Ярцево (Смоленская область) текстильных предприятий в 1941 году. Разместилось производство в особняке на улице Труда, 92. В феврале 1942 года Челябинский городской совет депутатов постановил переселить оттуда Горторг и провести ремонт, следует из исторического документа. Ткацкой фабрике должны были передать помещения к 10 марта.

15 июня 1942 года в том самом особняке выпустили первую продукцию. В заметке «Челябинского рабочего» первыми называются изделия, вероятно произведенные в части здания на перекрестке проспекта Ленина и улицы Свободы. Создание этого комплекса закончили только после войны.

В годы Великой Отечественной из пряжи собственного производства вырабатывали хлопчатобумажные ткани и фильтроэлементы для двигателей внутреннего сгорания. В 1943 году выпустили 102 тонны пряжи и 16,8 тысячи квадратных метров ткани.

После войны прядильно-ткацкая фабрика расширилась в достроенном здании на углу проспекта Ленина и улицы Свободы. К началу 1980-х съехала в новые помещения на улице Молодогвардейцев, 7 (теперь это ТРК «Фиеста»). Здание в центре города постепенно пришло в запустение. В конце 1980-х были планы реконструкции и размещения там музея (как и планировалось до войны). Но в начале 2000-х обветшавшее здание снесли. На месте фабрики уже много лет строят ТРК.