Народный хор Южного Урала собрали во время Великой Отечественной войны

Коллектив выступал на Всероссийском смотре

В феврале 1943 года при Челябинской филармонии создан Государственный народный хор Южного Урала. Решение об этом принимал Совет народных комиссаров РСФСР. Управление доверили композитору Михаилу Черняку. По материалам газет области ИА «Первое областное» рассказывает об удивительном факте времен Великой Отечественной войны.

«По решению Совнаркома РСФСР в Челябинской области создается народный хор Южного Урала в составе 75 человек. Условия для создания такого хора в нашей области весьма благоприятны. Южный Урал богат самобытным фольклором, который ждет записи и воплощения», — писала газета Златоуста «Большевистское слово».

Для сбора хора организовали конкурсный отбор вокалистов, танцоров и музыкантов. Областной дом народного творчества проводил в районах смотры лучших исполнителей художественной самодеятельности. Прием проводили в группы вокалистов-солистов, танцевальную и народных инструментов, а также в хоровой ансамбль. Артистов ансамбля обеспечили зарплатой и столовой, а иногородних еще и общежитием.

«Своеобразна и интересна судьба южноуральской народной песни. В ней можно найти соединение стилевых элементов русских, украинских, казачьих песен, а подчас и татаро-башкирских напевов. Суровая природа могучего Урала с его сильными ветрами, холодными метельными зимами, резко изменчивым климатом закаляла, шлифовала характер уральцев. Чудесные пейзажи Урала с его вереницей нескончаемых гор, дремучими непроходимыми лесами, многочисленными красивейшими озерами развивали поэтическое воображение и искусство народа», — отмечал в газетной заметке Михаил Черняк.

Художественный руководитель подчеркивал, что с течением времени национальные особенности народов переплелись. Так появились уральский говор и уральская народная песня. Поэтому и репертуар хора задумывался большим. Кроме того, с учетом статуса коллектива — народный — его участники могли использовать в выступлениях танцы.

«В работе над уральской песней мы поставили своей задачей в первую очередь записать старинные рабочие песни, которые создавались на уральских заводах еще с петровских времен. Песенных текстов записано много. В репертуаре уральской песни мы имеем большое жанровое разнообразие. Песни старателей, приисковые, песни каторги, партизанские, о народных героях Урала (Ермак Тимофеевич, Стенька Разин, Емельян Пугачев, атаман Золотой, Клим Косолапов и др.). Наряду с рабочими песнями разнообразен цикл крестьянской народной песни от причитальных до шуточных и свадебных», — пояснял Михаил Черняк.

В «Челябинском рабочем» художественный руководитель отмечал, что на Урале известны песни и сказы, бродокалмакские предания, песни о картофельном бунте, старинные рабочие сказы и песни «Наш хозяин нерадив», «Ай да вы заводы», «Ох, Демидов, уж умен», «Во приисках жили мы», «Да скуем мы, братцы, тяжкий молоток». Привлекают внимание старинные тюремные песни и песни каторги «Да горы мои, горы Зауральские», «Нас душат власти и закон», «Во сырой камере за дверью», «Ой, да все с неволюшки». Большой интерес, по словам Черняка, представляют песни, собранные на Южном Урале во времена гражданской войны: «На коне вороном выезжал партизан», «На нас напали злые чехи, «От Урала к высоким Байкальским горам».

«Можно осуществить силами народного хора постановку „Старинной уральской свадьбы“, объединив два варианта: каслинскую запись от рабочего Каслинского завода Михаила Глухова и златоустовскую запись от рабочего Златоустовского завода Ивана Зайцева», — приводились слова Михаила Черняка.

Кроме исполнителей набирали музыкантов для игры на домре, балалайках, баянах, а также танцоров. Фольклорную группу хора из пожилых людей набрали в Каслинском районе. Привлекли «Бабушку Арину», которая в те годы выступала по радио с русскими сказками. В целом руководитель хора надеялся включить в программу уральскую сказку.

«От коренных уральских жителей мы ждем также помощи и совета во внешнем оформлении хора. Нам хочется создать оригинальный костюм с внесением в него элементов южноуральской одежды, не похожий на другие русские костюмы, а также южноуральского орнамента, взяв образцы златоустовской резьбы, каслинского литья и работы шадринских ковровщиц», — отмечалось в златоустовской газете.

Художники подготовили эскизы оригинального народного костюма с орнаментом, характерным для Южного Урала. В июне 1943 года хор впервые выступил перед публикой, исполнил народные русские, украинские, башкирские песни, посвященные войне. Спели «О горе Таганай». Эту «трогательную по своей задушевности» песню написал сам Михаил Черняк. В репертуар хора вошли композиции «Ехал казак на службу домой», «Звездынька», «Из-за мелкой рощицы», «Канареечка», «Маменька», «На горе крутой вершины», «Огонь горит, пылает», «Скакал казак через долину» и другие.

В ноябрьском выпуске «Челябинского рабочего» в 1944 году вышла заметка профессора Московского госуниверситета и доктора филологических наук Сергея Бугославского. Он писал, что в жизни народа песня играет великую роль и является выражением его духовной силы. Красная армия с песней в те годы шла в бой, совершая подвиги во славу Родины.

Урал, который Сергей Бугославский назвал «гигантской кузницей советского оружия», «искони богат песнями» и «они необычайно разнообразны». Даже привел поговорку «Не я пою — душа поет». И старые крестьянские песни, и более поздние уральские бытовые романсы полны эмоциональной стихией.

«В них слышится и удаль казачьих донских песен, задушевная теплота украинской лирики, и широкие напевы русских протяжных песен, и чарующая, мягкая струя татаро-башкирских мелодических узоров. И все это — не смешение, не компиляция, а органический творческий сплав многоцветных песенных красок, образующий новый богатый мелодический язык», — отмечал автор.

Заметка вышла после Всероссийского смотра хоровых коллективов и солистов-исполнителей народной песни. Принимал участие и народный хор Южного Урала. Отдельные песни, исполненные им на смотре, имели успех, сообщал Сергей Бугославский.

«Хорошо прозвучали в исполнении хора мелодичная песня „Из-за мелкой рощицы“, „Страдания“, „В моем садочке“. Танцевальная группа хора живо сплясала „Верхнеуральскую кадриль“. В постановлении ЦК союза работников искусств также отмечается успешное исполнение хором южноуральской народной песни», — говорилось в газете.

Но смотр показал, что хор Южного Урала не имеет еще своего ярко выраженного творческого лица и определенной целеустремленности в работе, считал Сергей Бугославский. Коллектив исполняет южноуральские народные песни в общеевропейской хоровой манере, которая стирает своеобразие местного колорита, особенности вокального звучания и языка.

«По нашему мнению, следовало бы решить основной вопрос: идти ли этому хору по пути многосторонней академической работы над общим репертуаром или сосредоточить свое внимание только на южноуральской народной песне. Едва ли можно придерживаться той средней позиции, которую сейчас занимает хор. Но этот хор Южного Урала, в котором нет мастеров народной традиции, передающих из уст в уста живое звучание песни, вряд ли может быть хором народной южноуральской песни», — заключал профессор.

Он также считал, что народный хор может вырасти в государственный академический хор Южного Урала, который станет исполнять на заводах лучшие сочинения классиков, советских композиторов, песни народов и свои местные песни в общеевропейской трактовке и многообразных обработках советских композиторов. В составе хора, по мнению Бугославского, должны быть местные песенники, знающие разные варианты уральских песен и умеющие донести до слушателей «художественный труд многих поколений».

В конце 1944 — начале 1945 года хор исполнял сольные номера, хоровые и оперные сцены в рамках лектория Челябинской филармонии «Русская музыкальная культура».

23 апреля 1945 года народный хор передали в ведение Челябинской филармонии. В 1946-м его укомплектовали балетной группой и оркестром. В 1948 году реорганизовали в Южно-Уральский ансамбль песни и пляски под руководством А. В. Кипарисова.