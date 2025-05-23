Миасский автозавод выпустил 5000 грузовиков за 9 месяцев Великой Отечественной войны

Первого рекорда достигли менее чем за год с начала сборки машин

Постановление о строительстве в Миассе филиала Московского автомобильного завода имени Сталина (ЗИС) Государственный комитет обороны СССР принял 11 октября 1941 года. На Урал группа москвичей прибыла в конце декабря. В тяжелейших условиях построили цеха для производства моторов. В 1944 году завод стал выпускать грузовые автомобили. 5000 машин предприятие отправило фронту менее чем за год работы в этом направлении. Новая история от ИА «Первое областное» в рамках проекта «80 малоизвестных фактов о Великой Отечественной войне».

Для нового предприятия определили место на бывшей площадке «шарикоподшипника» (завод № 316) возле Миасса. Эшелон с оборудованием — всего 1178 единиц — пришел еще в ноябре 1941-го. Группа рабочих и инженерно-технических работников с Московского автозавода вместе с семьями приехала на Южный Урал 29 декабря.

«Здесь, в глубоком тылу, надо было ковать победу над врагом. Вряд ли я и мои товарищи знали тогда, что останутся в этих краях на всю жизнь. Но каждый из нас хорошо понимал одно: впереди большие трудности. Новый год встретили скромно, поселились кто где смог», — вспоминал работник моторного цеха автозавода А. Ефремов («Миасский рабочий», 9 мая 1965 года).

Подготовившись к работе, строители разбились на бригады по 12 человек в каждой. Трактора, при помощи которого можно было возить станки от железнодорожного пути в цех, не было. Поэтому рабочие приделывали проволоку к листам железа и сами доставляли оборудование на место. Возводили завод с использованием местных материалов. С большим трудом и самоотверженной работой построили кузнечный, рессорный и литейный цеха.

«Стояли сильные морозы. Случалось, что и птицы замерзали на лету. Многие из нас приехали в осеннем пальто, не хватало валенок. Но жаловаться на холода было некогда: фронту требовались моторы. В цехе развели костры и принялись за дело. На помощь нам пришла молодежь города. Ребятам и девчатам было тогда по 15—16 лет. Вместе с нами работали по 12—14 часов в сутки. Плохо приходилось с питанием. В короткий перерыв, отведенный для обеда, многие не могли побороть усталость и спали прямо у станков», — описывал происходящее Ефремов.

Конвейер смонтировали в короткий срок, и уже в мае 1942 года в Миассе собрали первый мотор. В честь этого события в цехе состоялся митинг. На нем рабочие говорили, что не пожалеют своих сил и будут давать фронту как можно больше продукции. Слово они сдержали. Причем и эта работа была сложной. Моторы по конвейеру сборщики передвигали вручную, так как толкающей системы тогда не было.

Предполагалось, что завод будет выпускать двигатели, коробки передач, задние мосты и литье. Но страна остро нуждалась в автомобилях. Госкомитет обороны принял решение перевести предприятие на производство грузовых автомобилей. Первую трехтонку ЗИС-5В выпустили 8 июля 1944 года. На фронт машины из Миасса отправили 22 июля. В грузовиках ставили, конечно, местные моторы. О начале производства машин на Уральском автомобильном заводе сообщили всесоюзные газеты.

«Ко всей разнообразной боевой продукции, потоком идущей с Урала на фронт, прибавляется еще один вид боевой продукции — уральские автомобили. Марка уральского металла, уральских танков, уральского вооружения и боеприпасов всегда была высокой, высокой будет и марка уральских автомобилей. Иначе нельзя — ведь это Урал», — писала газета «Правда» 12 июля 1944 года.

По данным Объединенного госархива Челябинской области, 30 сентября 1944-го с конвейера вышла тысячная машина. К концу года смогли собрать три тысячи трехтонок, и это несмотря на незавершенность цехов. Кабины делали из дерева, передние крылья гнули, а не штамповали, поэтому можно было использовать любую сталь. Тормоза на передних колесах отсутствовали, а грузовая платформа имела только задний откидной борт.

Пятитысячный автомобиль в Миассе смогли собрать уже в апреле 1945 года. Первого рекорда достигли меньше чем за год работы в новом направлении.

«Коллектив автозавода имени Сталина встречает четвертый военный Первомай новыми трудовыми победами. Выполняя обязательства, взятые в предмайском соревновании, автозаводцы досрочно выпустили пятитысячную машину. <…> Заместитель начальника главного конвейера тов. Лесковский сообщил, что сборщики, вдохновленные новыми блестящими успехами Красной Армии, боролись за досрочный выпуск пятитысячной машины и 24 апреля добились небывалого на заводе рекорда», — сообщала газета «Миасский рабочий» 27 апреля 1945 года.

Весть о Победе застала работников предприятия в цехах.

«Мы знали — начинается новая жизнь — и были счастливы, хотя огромная радость не могла до конца заглушить боль утраты знакомых и близких», — вспоминал А. Ефремов.

В июле 1945-го автозавод выпустил 6800 машин для фронта и народного хозяйства. В год 80-летия Победы у автозавода «Урал» новый юбилей. С конвейера предприятия сошел полуторамиллионный автомобиль «Урал Next».