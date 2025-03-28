Лица войны: 1obl.ru покажет уральскую кинохронику с 1941 года

Вглядитесь в эти лица — возможно, вы кого‑то узнаете

Они молчали десятилетиями, храня свои истории в запыленных кинопленках. Теперь благодаря Объединенному государственному архиву Челябинской области эти бесценные кадры обретают голос. Уникальная кинохроника времен Великой Отечественной войны — в распоряжении 1obl.ru и телеканала ОТВ. В проекте «80 малоизвестных фактов» мы раскроем невероятную панораму жизни Урала в те страшные и героические годы.

47 минут 25 секунд — это не просто хронометраж, это жизнь, запечатленная на пленке. Это лицо Урала, ковавшего Победу в горниле войны. Мы видим Челябинск 1943 года — город, пульсирующий трудом, где каждый вздох пропитан напряжением и надеждой.

Мы становимся свидетелями рождения танков Т-34 на конвейере Кировского завода, слышим стук молотов златоустовских оружейников, чувствуем горько-сладкую тоску проводов Челябинской добровольческой танковой бригады…

«Уникальная кинохроника из Российского государственного архива поступила в Челябинскую область еще в 2020 году по поручению губернатора Алексея Текслера к юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Мы безгранично благодарны Объединенному госархиву за переданные нам видеофайлы. В подготовке материалов помогали школьные музеи, они также откликнулись на наши просьбы. Там на самом деле хранятся уникальные документы и фотографии. Доступ к материалам предоставил Центр историко-культурного наследия Челябинска. Мы благодарны библиотекам, которые предоставляли книги, с которыми мы много работали. Отдельное спасибо пресс-службам, министерствам и ведомствам, которые по первому зову откликались на просьбы, поднимали собственные архивы и давали интересные цифры и факты, о которых мало кто знает. В целом все шли на открытый диалог. Благодаря этому проект получился значимый и содержательный», — поясняет руководитель проекта, заместитель генерального директора по цифровым медиаресурсам холдинга «Первый областной» Дарья Годунова.

Кадры киножурналов «Новости дня», «СССР на экране», «Советское искусство» и «Союзкиножурнал» — это не просто сухие факты, а эмоциональные зарисовки. Мы видим лицо молодого монтажника Сабира Мухамедова, с гордостью и усталостью на лице, превосходящего все нормы на строительстве гигантской домны. Слышим голос диктора, рассказывающего о запуске нового блюминга на Магнитогорском металлургическом комбинате — символе уральской мощи, созданного целиком из отечественных материалов.

Мастерство режиссера Дзиги Вертова, снявшего один из сюжетов о пуске доменной печи на Челябинском металлургическом заводе, поражает и сегодня. Панорамные снимки с высоты птичьего полета, движение камеры сквозь огненные брызги расплавленного металла — это не просто кинохроника, а истинное искусство, передающее атмосферу того времени с удивительной силой.

Но кинохроника показывает не только трудовой подвиг. Мы видим и лицо культуры того времени: веселые танцы и песни магнитогорского ансамбля ремесленных училищ — оазис радости и надежды в суровом мире войны.

Эта кинохроника — не просто исторический документ. Это напоминание о том, какой ценой завоевана наша свобода, и призыв к вечной памяти о тех, кто подарил нам этот мир. И мы, смотря на эти кадры, чувствуем себя причастными к тому великому подвигу.



Проект «80 малоизвестных фактов о Великой Отечественной войне», запущенный сетевым изданием 1obl.ru, призван сохранить эту память.



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