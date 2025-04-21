Графит из Челябинской области в 1942‑м заменил продукцию захваченного немцами месторождения

Комбинат у озера Тайги построили в довольно короткий срок, несмотря на трудности

27 июня 1942 года Тайгинский графитовый комбинат, с трудом построенный возле Кыштыма, выпустил первую тонну уральского серебристого кристаллического графита. Оборонная промышленность в нем остро нуждалась. Графит использовали в аккумуляторах на танках, самолетах, кораблях, в броневой стали, сверхпрочных огнеупорных сплавах, а также в телефонах, приемниках, передатчиках. Челябинское месторождение заменило Одесское, которое захватили немцы. ИА «Первое областное» в рамках проекта «80 малоизвестных фактов о Великой Отечественной войне» приводит историю создания комбината. Исследования о нем проводил Объединенный государственный архив Челябинской области.

Интересно, что незадолго до начала войны геологи обнаружили Тайгинское месторождение графита. Разведку они проводили с сентября 1939 года по февраль 1941-го. Решили начать промышленную разработку. Это стало актуальной и даже острой задачей. Стремительное продвижение фашистских захватчиков в европейской части страны привело в потере графитового месторождения в Одесской области.

«Немедленно приступить к строительству графитового комбината производительностью 5000 тонн в год на базе Тайгинского месторождения графита», — говорилось в распоряжении Совета народных комиссаров СССР.

Бумага пришла в Кыштым в июле. В августе — сентябре началось строительство предприятия. Работали 1048 человек стройбатальона, 164 заключенных и 129 вольнонаемных. Тогда же привезли оборудование эвакуированного из Одесской области Завальевского графитового комбината. Правда, из-за неправильной организации перевозки часть аппаратов потерялась в пути. Запустить комбинат планировали 15 ноября.





Строители Тайгинки пытались до холодов выполнить важную работу: валили лес, рыли котлованы, закладывали фундаменты, возводили стены цехов. Одновременно проводился монтаж оборудования. Рабочие жили в палатках, полуземлянках и временных бараках.

По данным историков, по плану строительства требовались 1025 человек. Трудились же только 733, но на возведении предприятия — 537. Плохое использование рабочей силы связывают с отсутствием нужного оборудования, одежды и обуви. Из-за нехватки обмундирования на работу не выходили ежедневно 134 человека.

Основным строительным материалом являлся лес. Но часто пропадало электричество, и пилорама останавливалась. Порой на долгий срок. Не хватало кирпичей, гвоздей, рельсов, труб. На стройплощадке было мало машин, а лошадей не могли использовать всех, потому что животные были истощены из-за нехватки корма.

«Зачастую на первое время станок устанавливался не на бетонном фундаменте, как полагалось, а на швеллере или куске рельса, прикрепленном к полу. Целые цеха пускали в эксплуатацию без законченных крыш и окон. Крышей служил зонт-брезент, наскоро наброшенный на стропила. Оконные проемы забивались фанерой. Иногда источником отопления, а вернее сказать утепления, служил мангал с коксом, а иногда просто печка-буржуйка»,— говорится в исторической справке кыштымской школы № 8.





Каким-то чудом комбинат все же удалось построить. Несмотря на трудности, были стахановцы и ударники. Они перевыполняли планы на 110—200%. Сначала запустили в работу подстанцию с линией электропередачи и электромеханический цех, после — рудник и главный корпус обогатительного цеха. Руду первое время добывали вручную при помощи лома и кувалды. У горняков были по одному экскаватору и компрессору. Мастеров предоставила Кыштымская графитовая фабрика, где занимались переработкой руды.

Первую тонну уральского графита, выпущенную в июне 1942 года, только в ноябре забрал грузовой самолет Ли-2. Он приземлялся на открытой площадке на озере Темном, что рядом с месторождением.

Далее комбинат наращивал выпуск графита. В годы Великой Отечественной войны он дал фронту тысячи тонн важной продукции. Предприятию за героический труд на вечное хранение вручили переходящее Красное знамя Государственного комитета обороны. В 1946 году 112 трудящихся комбината наградили медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».