Эвакогоспитали в Челябинской области готовили до начала Великой Отечественной войны

Распоряжение власти дали в начале 1941 года

Челябинская область вместе со всей страной заранее вела подготовку к Великой Отечественной войне. Согласно рассекреченным документам, с которыми ознакомилось ИА «Первое областное», еще 19 февраля 1941 года в Челябинске организовали специальную комиссию по организации эвакогоспиталей. Шла она, конечно, в состоянии строгой секретности.

Осматривали школы, которые лучше всего подходили из-за просторных помещений, широких окон, центрального отопления, кухни и канализации. Выбрали в первую очередь 30, 36, 12 и 27-ю, а также барак № 66 Южно-Уральской железной дороги. Комиссии также нужно было рассчитать стоимость обустройства подъездных путей. Кроме того, решались вопросы по медперсоналу, лекарствам и оборудованию.





19 марта горсовет распорядился предоставить для организации эвакогоспиталей на период войны различную мебель. В перечне указали венские стулья, табуретки, крашеные скамьи, обеденные и канцелярские столы, прикроватные тумбочки и столики, шкафы и шифоньеры, диваны или кушетки, вешалки, канцелярские шкафы, железные кровати. Предоставить мебель для размещения больных и врачей обязали школы 36, 12, 27, 30, 52, 48, 50, 44, пионерлагерь гороно, ЧТЗ, заводы Колющенко и ферросплавов, абразивный и цинковый заводы, кинотеатры «Пролетарий» и МЮД, драмтеатр, клуб имени Ленина, ЧГРЭС, управление парком и садами, Облпотребсоюз, Облторготдел. «Хозинвентарь должен быть доставлен в эвакогоспиталь по указанию Челябинского Горздравотдела в период мобилизации», — указывается в ведомости.





Стоит отметить, что для эвакогоспиталей решили выделить еще и настольные игры. Клубы ЧТЗ, ферросплавного и цинкового заводов, завода Колющенко должны были предоставить по пять комплектов шахмат, шашек и домино. От управления парком и садами и школ гороно ждали по десять наборов. Также было поручение выделить для эвакогоспиталей четыре массовые библиотеки.

В школах 30, 36, 12 и 27 должны были быть неснижаемые месячные запасы топлива. Это 40 тонн угля и 7,5 кубометра дров.

15 апреля в Челябинске распорядились выделить 5 тысяч рублей на проектно-сметные работы по приспособлению зданий школ под госпитали. 23 июня вышло новое решение городского совета депутатов. Отданные под госпитали школы 12 и 30 нужно было подготовить за 5 дней, а 27 и 36 — за 10 дней. Затем в Челябинске лечебные учреждения решили обустроить также в школах 53, 9, 38, 40, 33, 21, 17, 41, 12 и в педучилище.





Немного позже эвакогоспитали появились во многих городах Челябинской области. В Троицке его обустроили в горбольнице, выделив 250 коек. В Уфалее предоставили 200 мест в больнице никелевого завода. Центральная больница Магнитогорска организовала под госпиталь 600 коек. В Сатке выделили 190 мест, в Златоусте — 250. Задействовали места отдыха. В санатории «Кисегач» обустроили 400 коек для раненых, в Троицком санатории — 300, а в доме отдыха учителей в Троицком районе — 100. В Копейске эвакогоспитали сделали в больнице и школе — по 100 коек. В Кыштыме было так же — на 50 и 150 мест.





Вновь формируемые госпитали постановили обеспечить ваннами. В Челябинске из домов в центре города сняли 36 ванн. После расформирования госпиталей их должны были вернуть в квартиры.

К ноябрю 1941 года мощность эвакогоспиталей достигла 19 тысяч коек, за военное время — 44 тысячи. Всего за годы Великой Отечественной войны в регионе организовали 93 эвакогоспиталя, в том числе в театрах, общежитиях, складах, гаражах, конюшнях, мастерских. Они приняли более 220 тысяч больных и раненых военных.

Новые истории о Челябинской области в годы Великой Отечественной войны — каждый день в нашем проекте «80 малоизвестных фактов».