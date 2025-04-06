Челябинский оперный театр вместо первого сезона в 1941 году принял в свои стены завод «Калибр»

Поработать по назначению после окончания строительства театр не успел ни дня

Челябинский театр оперы и балета отстроили в 1941 году, 7 ноября того же года здесь планировали открыть первый театральный сезон, но помешала Великая Отечественная война. Вместо музыкантов, певцов и танцоров новое здание заняли рабочие завода «Калибр», эвакуированные из Москвы. В оркестровой яме вместо скрипок, барабанов и виолончелей разместили станки.

Как рассказывают в театре, строительство здания театра по проекту архитектора Николая Куренного началось в 1937 году. Вот только даже достроиться к ноябрю 41-го не успели. Московский завод контрольно-измерительного инструмента и приборов «Калибр» въехал в почти готовое здание.

Изначально «Калибр» планировали отправить в поселок Чирик под Ташкентом. Завод демонтировали круглосуточно, все оборудование грузилось в вагоны. Планы поменялись уже пути: эшелоны резко повернули с теплого юга на холодный Южный Урал. С 16 октября по декабрь 1941-го эвакуировали 30 эшелонов, на которых везли все оборудование завода и почти 85% рабочих, пишут на сайте Челябинского инструментального завода.

«По прибытии в Челябинск завод расположился в недостроенном здании театра оперы и балета, совершенно не приспособленном для условий производства. По улицам имени Кирова, Цвиллинга и Карла Маркса жгли костры — отогревали землю — и вручную рыли траншею для прокладки силового электрического кабеля и трансформаторной подстанции», — вспоминал ветеран труда и в прошлом главный инженер Челябинского инструментального завода К. А. Вайль.

Первое заводское собрание прошло прямо на лестнице, ведущей в бельэтаж. А в феврале 1942 года предприятию было присвоено название Государственный союзный Челябинский завод измерительных инструментов. Эта дата стала днем рождения завода.

Работали здесь люди самых разных возрастов. На 15 декабря 1942 года здесь трудились 96 человек младше 15 лет, 861 человек в возрасте 16—17 лет, еще 722 работника от 18 до 49 лет и 30 человек «за пятьдесят».

После войны завод продолжал работать в здании театра и только в 1948 году переехал на новую площадку. Театру же потребовалась полная реконструкция. Как указано на сайте оперного, в те годы в газетах писали, что здание гораздо проще было бы построить с нуля, чем восстанавливать.

Заново строилась сцена, поскольку прежняя была залита бетоном. Рабочим даже пришлось пустить в ход буровые станки и взрывчатое вещество аммонал, чтобы разбить ненужные конструкции. Стены были закопчены и промаслены — эту проблему устраняли паяльными лампами. За время реконструкции, которая продолжалась до 1955 года, изменился и архитектурный облик здания.

Впервые на сцене Челябинского театра оперы и балета артисты выступили только 29 сентября 1956 года. Первый театральный сезон открыли оперой «Князь Игорь».