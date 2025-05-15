Челябинский драмтеатр имени Цвиллинга удалось отремонтировать в военное время

Работы сдали с задержкой, газеты сетовали на нерасторопность предприятий города

Несмотря на войну, внимание властей уделялось и жизни в тылу. В Челябинске в годы Великой Отечественной задумались о ремонте Театра драмы имени С. М. Цвиллинга. Сейчас это здание Молодежного театра, ранее — ТЮЗ. О том, как шла реконструкция, журналист ИА «Первое областное» прочитал в газете «Челябинский рабочий». Приводим заметки издания.

В начале сентября 1944 года сообщалось, что в ходе реконструкции здания драматического театра ранее три отдельно стоящие постройки были объединены в один комплекс. По проекту гардеробные должны были перенести под зрительный зал. Лестницу, которая ведет в театр, планировали разобрать. Вместо нее предполагалось устроить главный вход с тремя дверями и портиком из колонн.

«Будет проведена реконструкция входа в здание, а также внутренних помещений: касс, вестибюля, гардероба. В зрительном зале будут выстроены боковые лоджии. В интерьере здания появится новая лепнина, росписи. Работы по реконструкции здания проводил архитектор К. Д. Евтеев, художественное оформление проводил В. Л. Талалай»,— указывалось в заметке.

В начале октября в газете написали, что с поддержкой строительно-монтажных организаций начали реконструкцию здания театра имени Цвиллинга. Но практически сразу отмечалось отсутствие должной организованности, поэтому окончание работ затягивалось на неопределенный срок. Завершить реконструкцию собирались к 20 сентября, а затем перенесли на 20 октября.

«Наиболее отстающим участком является устройство отопительной системы. Эта работа пока выполнена всего на 40 проц. Очень плохо обстоит дело с отделочными работами»,— писал автор заметки.

Сообщалось о нехватке транспорта и рабочей силы, что сдерживало темпы реконструкции. Строительством было занято 180 человек. Не хватало 500 кубометров пиломатериалов, 120 тонн цемента и 20 тонн бетона, 600 метров стекла, 240 железобетонных плит. В следующем газетном материале говорилось о планах закончить работы к 25 октября.

«В строительных работах по реконструкции здания театра имени Цвиллинга создалось крайне напряженное положение. В течение последнего времени работы здесь почти совсем сократились. Не было общего графика, строительство не было обеспечено транспортом, материалами, рабочей силой»,— сообщала газета.

Из-за этого работы передали городскому строительному тресту. В середине октября закончили монтаж отопительной системы. Предстояло завершить установку котла в котельной и дать пар, закончить строительство сценической коробки, зрительного зала и фойе. Затем — перейти к отделочным работам, в том числе созданию лепнины. Помощь оказывал «Челябметаллургстрой». На стройплощадке трудились уже немногим более 200 человек. Но должно было быть 550 рабочих.

«К Октябрьской годовщине дать городу обновленное здание театра» — с таким заголовком вышел «Челябинский рабочий» в начале ноября. Автор заметки отмечал, что реконструкция идет быстрыми темпами. Были закончены все строительные работы на верхнем этаже. В здании начали трудиться штукатуры, лепщики и краснодеревщики.

«Построена котельная, в которой досрочно смонтировано два котла. Один из них уже дает тепло в здание. Развертываются отдельные работы в нижнем фойе»,— писали в газете.

Проводить реконструкцию помогали предприятия города. Завод металлоконструкций «оперативно и добросовестно удовлетворяет все заявки и требования, предъявляемые театром». Транспорт и стройматериалы предоставил Челябинский металлургический завод. Перечислили в заметке и предприятия, которые игнорируют ремонт. Руководитель ТЭЦ обязался предоставлять горючее и рабочих, не делал этого в нужном объеме. Упрекнули стройтресты № 8 и № 22 за непредоставление машин и строителей и «Главстройснаб», который не дал необходимого количество стекла, ультрамарина, купороса. Посетовали на нерасторопность прорабов и мастеров. Заметка призывала предприятия Челябинска оперативно откликаться на требования строителей.





Фото: Исторический музей Южного Урала

В середине октября проходило совещание по вопросу реконструкции театра, выяснили мы, изучив архивные документы. Участники встречи четко обозначили, что к 5 ноября работы нельзя сделать. Некоторых рабочих обеспечили питанием. Тех, кто в срок выполнил задачи, премировали. Мастеров, не сделавших работу вовремя, могли привлечь к ответственности. Вопросы вызывала лепнина. Ее создание оказалось слишком долгим и могло сорвать сроки. Вероятно, от нее все же отказались. Была идея сделать бюст Сталина. Но с этим решили не торопиться.

Наконец, в первой половине ноября 1944 года ремонт театра имени Цвиллинга завершили. В «Челябинском рабочем» вышла статья художественного руководителя Давида Манского. Он считал, что «в предстоящем сезоне Челябинский драматический театр должен будет добиться нового подъема, сделать новый шаг по пути своего творческого роста».

В репертуаре на 1944—1945 годы запланировали постановку новых пьес советских драматургов: «Офицер флота» Александра Крона, «Так и будет» Константина Симонова, крупного исторического произведения Алексея Толстого «Иван Грозный», а также «Маскарад» Михаила Лермонтова и «Последняя жертва» Александра Островского. Театр сохранил в своем репертуаре «Нашествие» Леонида Леонова, «Три сестры» Антона Чехова, «Комедию ошибок» Шекспира, «Лодочницу» Николая Погодина и «Поединок» Льва Шейнина и братьев Тур. К столетию со дня смерти поэта-баснописца Ивана Крылова театр покажет одноактную комедию «Урок дочкaм».

«В течение сентября — октября, наряду с выездными спектаклями, сыгранными на клубных сценах, коллектив театра вел интенсивную репетиционную работу, готовясь показать в ноябре две премьеры: „Офицер флота“ (постановка Д. Манского, художник И. Сегаль) и „Так и будет“ (постановка и оформление Вл. Люце). Драматург Александр Крон посвятил свою пьесу „Офицер флота“ морякам-балтийцам и гражданам Ленинграда, которые в течение 31 месяца героически защищали и отстояли город Ленина от бешеного натиска гитлеровских орд»,— писал Давид Манский.

Худрук драмтеатра описал сюжет пьесы, выделив особенности повествования. Александр Крон, по мнению Манского, «рассказал правду о моральном облике советских людей, воспитанных партией Ленина — Сталина». Затем перечислил актеров спектакля. Сообщил в заметке руководитель театра и о постановке «Так и будет».

«Лирическая комедия в чрезвычайно теплых тонах раскрывает душевный мир советских людей фронта и тыла, встретившихся после пережитых тяжелых испытаний войны»,— отметил Давид Манский, перечислив также актеров.

В заключение художественный руководитель сообщил, что коллектив театра больше двух месяцев не виделся со зрителем. Поднятия занавеса и возможности показать челябинскому зрителю новые работы актеры ждали не без волнения.

Отметим, что при реконструкции 1944 года разобрали входную лестницу. Организовали вход в цокольный этаж, где находились гардеробы, буфет, курительные и туалетные комнаты. Оригинальную форму лестницы восстановили в 1986—1988 годах.