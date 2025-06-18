Челябинские журналисты рассказали о малоизвестных фактах Великой Отечественной войны

Мы раскрыли истории спасения городов, заводов и выдающихся людей

80 малоизвестных фактов о Великой Отечественной войне и Победе, которую посильно помогал выковать Южный Урал, стали достоянием общественности. Проект информагентства «Первое областное» подходит к завершению. 80 дней журналисты издания рассказывали 80 историй о людях и подвигах. И это не просто 80 фактов — это поднятые и рассекреченные архивные документы, это рукописи и новые открытые сведения и детали уже знакомых всем историй.

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в нашей редакции проделана колоссальная работа. Мы долгое время готовились к проекту и теперь с гордостью показываем и рассказываем о нем. На нашем сайте 1obl. ru можно узнать, как в годы войны в Челябинске открывали салоны красоты, из чего варили мыло, как эвакуировали заводы и хоронили тех, кто успел добраться только до ж/д вокзала. Это все — наша история, цена Победы.

80 историй опубликованы на сайте в специальном разделе. Здесь — и хроника событий с первых дней мобилизации и эвакуации. Знали ли вы, что челябинские заводы готовились к войне еще в начале 1941 года, а уборочная страда была сорвана из-за всеобщей мобилизации, но указать эту причину в докладных и объяснительных председатели совхозов не могли? Отдельный цикл публикаций — подвиг заводчан. В годы войны в Челябинскую область были эвакуированы десятки заводов, которые в рекордные сроки нужно было поставить на производственные рельсы, наладить их мощности для выпуска продукции оборонного комплекса.

Наши журналисты стали настоящими краеведами. Мы работали в Госархиве, библиотеках, больницах, музея при госучреждениях и в школах. Короткие заметки и намеки на новые факты становились поводом для настоящего исследования, прочтения монографий и мемуаров.

Каждый журналист редакции внес не просто свой вклад в этот проект, а оставил, как бы пафосно это не звучало, частичку своей души и сердца. Мы сделали это в дань уважения всем южноуральцам, которые ковали Великую Победу и погибли за нее. Пусть эти 80 историй будут рассказывать поколениям и потомкам наших южноуральских воинов.

Главный редактор ИА «Первое областное» Тогжан Мусабаева