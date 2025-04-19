Челябинская ТЭЦ в годы Великой Отечественной войны стала одной из мощнейших в СССР

Опыт строительства станции изучали на Всесоюзной конференции и применяли по всей стране

Практически через месяц после начала Великой Отечественной войны, в конце июля 1941 года, бюро регионального обкома ВКП(б) обсудило вопрос «О строительстве Челябинской ТЭЦ». Предприятия города переходили на работу в условиях военного времени, ожидалась масштабная эвакуация заводов. Промышленность должна была обеспечивать фронт вооружением, и для стабильного производства требовались мощности. В итоге в Челябинске построили одну из крупнейших в СССР ТЭЦ. С запуском строителей и монтажников поздравлял сам Иосиф Сталин. Опыт скоростного возведения такого важного объекта даже рассматривали на Всесоюзной конференции и внедряли в работу по всей стране. Новая история от ИА «Первое областное» в рамках проекта «80 малоизвестных фактов о Великой Отечественной войне».

Основным источником электроэнергии в городе до войны выступала Челябинская ГРЭС. После нападения Германии на СССР директор Дроздов выпустил приказ, где говорилось, что станция должна работать четко и бесперебойно. «Снабжать промышленность электрической энергией — наша священная задача», отмечал руководитель. Но мощности ГРЭС явно не хватало.





Фото: Центр историко-культурного наследия Челябинска

Для размещения Челябинской ТЭЦ выбрали свободную площадку в Ленинском районе между Станкостроительным заводом (он же — Завод тяжелого машиностроения) и территорией под газохимический комбинат, который так и не построили. При строительстве использовали оборудование энергопредприятий Донбасса и Москвы, а также трех ГРЭС — Зуевской, Сталиногорской и Шатурской (в некоторых источниках указаны Фрунзенская ТЭЦ, НесветайГРЭС). Недостающие устройства изготавливали прямо на стройплощадке. Работы начались в августе 1941 года. К концу месяца задействовали два батальона в 2000 человек. Первый пар от котла на турбину подали 31 декабря 1941 года. Первый турбогенератор станции дал ток 18 января 1942-го.

«Сильный мороз пробирался в машинный зал, сковывал льдом брызгальный бассейн. Всюду горели „мангалы“ — жаровни, наспех сделанные из карбидных банок. Люди с горящими факелами обогревали арматуру, водоводы, дренажную систему, не допуская их замерзания. Растоплен котел, идут операции по подготовке турбины к толчку, на ходу устраняют отдельные дефекты. Наконец ротор турбины приведен во вращение, повышаются обороты, и вот генератор включен в сеть. Наша электроэнергия пошла к потребителю»,— вспоминали то время бывшие начальник и машинист турбинного цеха В. Крыжановский и Н. Белозеров.

В августе 1942 года Государственный комитет обороны принял постановление о форсированном строительстве ТЭЦ. Мощность следовало повысить с 25 до 250 тысяч кВт. Строительство и ввод новых мощностей станции назвали первостепенной хозяйственной, политической и оборонной задачей всей областной партийной организации. На стройплощадку обязали отправить 500 квалифицированных рабочих не ниже четвертого разряда, 1000 строителей, 400 горожан. Грузовые поезда для ТЭЦ пропускали без очереди. К строительству привлекли многие предприятия города и области: они должны были предоставлять детали, топливо, строительные материалы и прочее.





Часть рассекреченного документа из ОГАЧО

В декабре завершили первый этап. Коллектив строителей применял новейшие методы строительно-монтажных работ, в рекордные сроки соорудив мощные агрегаты станции.

«На строительстве Челябинской ТЭЦ — большой праздник: пущены в эксплуатацию новые котел и мощный турбогенератор. Последние дни изобиловали примерами самоотверженного труда монтажников. Вот завершена обтяжка котла. Бригадир-монтажник тов. Ходот зажег форсунку, произведен подъем давления, продувка котла. Открыта главная задвижка паропровода и под давлением в несколько десятков атмосфер из котла в трубы ворвались мощные волны пара. Паропровод присоединили к общей магистрали станции, турбогенератор получил вращение, а предприятия Южного Урала дополнительные тысячи киловатт-часов электроэнергии»,— говорится в заметке газеты «Челябинский рабочий».

Введенное в строй оборудование, заявили на митинге, поможет оборонным предприятиям послать на фронт новые эшелоны танков, самолетов, орудий, снарядов. После этого скоростными методами следовало завершить возведение и монтаж следующей группы агрегатов.





Фото из книги «Челябинская ТЭЦ-1: путь длиной в 60 лет», слева портальный кран для монтажа котлов и металлоконструкций главного корпуса, 1943 год

Опыт скоростного строительства изучали участники Всесоюзной технической конференции, созванной наркоматом электростанций. Она проходила в Челябинске в марте 1943 года. Наш опыт планировали внедрять в строительство электростанций по всему СССР.

На Челябинской ТЭЦ мощные паровые котлы монтировали за 65—70 дней вместо 190. Строители использовали параллельную систему работы и блочность монтажа. Это способствовало сокращению срока пуска котлов станции. Для ускорения ввода турбогенераторов одновременно со строительством фундамента на специально выложенной платформе полностью собирали турбину и генератор, а затем его лебедками надвигали на готовый фундамент.

«Усиленными темпами развернулось строительство Челябинской теплоэлектроцентрали. Городская партийная организация бросила на этот важнейший участок лучшие свои силы — коммунистов, комсомольцев, испытанных партийных и хозяйственных работников. Население города Челябинска оказало стройке ТЭЦ неоценимую помощь своим личным трудовым участием. Десятки тысяч челябинцев с большим подъемом работали на строительстве в свои выходные дни. Строители ТЭЦ с честью выполняют задание Государственного комитета обороны. Уже пущены в действие мощные агрегаты, дающие энергию нашим заводам, шахтам»,— сообщал «Челябинский рабочий».





Фото: Центр историко-культурного наследия Челябинска

В конце апреля 1943 года на ТЭЦ запустили в эксплуатацию новый котел. Его включили в магистраль, и агрегат дал промышленный пар.

«Коллектив строителей Челябинской ТЭЦ встречает день 1 мая крупным производственным успехом — пуском в эксплуатацию нового котлоагрегата. Усиление котельной ТЭЦ дает возможность полностью использовать энергетическую мощность станции и ослабляет напряженность энергобаланса области»,— писали в газетной заметке.

К ноябрю 1943 года количество строителей увеличилось до 6000 человек. В декабре на Челябинской ТЭЦ состоялось опробование самого мощного в Советском Союзе турбогенератора. Также запустили в эксплуатацию мощный котел № 6. И уже в январе 1944-го строители и монтажники закончили установку турбогенератора в 100 тысяч кВт, вывезенного с подмосковной Сталиногорской ГРЭС. ТЭЦ достигла установленной мощности и стала одной из крупнейших тепловых станций СССР. В газете «Челябинский рабочий» тогда опубликовали поздравление Иосифа Сталина строителям и монтажникам Челябинской теплоэлектроцентрали.

«Непрерывным увеличением мощности электрических станций советские энергетики обеспечивают бесперебойную работу растущей оборонной промышленности. Партия и правительство высоко ценят ваш самоотверженный труд и помощь промышленности и доблестной Красной Армии в разгроме немецких захватчиков. Выражаю твердую уверенность, что вы и впредь своим героическим трудом и напряжением всех сил обеспечите дальнейшее наращивание энергетических мощностей, которые дадут возможность непрерывно увеличивать производственные силы страны для скорейшего и окончательного разгрома немецко-фашистских захватчиков»,— сказано в телеграмме Сталина.

На площадке ТЭЦ состоялся митинг строителей. Там зачитали поздравление от Верховного главнокомандующего. Челябинские энергетики выполнили работы в гораздо более короткие сроки, чем в мирное время, — всего за четыре месяца. За истекший год мощность электростанции увеличилась в пять раз, отмечалось в заметке. Ввели в строй систему удаления золы из котельной. Удалось облегчить одну из самых трудоемких работ.





Фото: Центр историко-культурного наследия Челябинска

Примечательно, что уже в феврале 1944 года в «Челябинском рабочем» вышла статья инспектора Наркомата электростанций СССР В. Маркова «Улучшить эксплоатацию Челябинской ТЭЦ» (в газетах тех лет писали именно «эксплоатация»). Отмечалось, что на станции допускают неполадки, из-за которых оборудование выходит из строя. Неустойчивая работа ТЭЦ ограничивала производство электричества и нарушала график предприятий. Частые нарушения были в котельном, машинном и химическом цехах: «грубо нарушаются элементарные правила технической эксплоатации». Сказано и о недоделках строителей и монтажников.

«При всех достоинствах в их работе следует отметить и тот крупный недостаток, что монтаж вспомогательного оборудования намного отстал от монтажа основных агрегатов. Ввод в эксплоатацию новых мощностей производился некомплектно и с рядом монтажно-строительных недоделок. Не смонтирован, например, компрессор с воздушной сетью, из-за чего нельзя производить обдувку котловых поверхностей. Не построен угольный склад, следовательно, станция не имеет минимального запаса топлива и в условиях зимы вынуждена работать „с колес“»,— писал инспектор.

Следовало также укомплектовать штат вахтенного и ремонтного персонала. В ноябре рабочие и командиры стройки откликнулись на доклад Сталина стахановскими делами. Все стремились досрочно сдать оставшиеся агрегаты. Оперативно выполнили ответственное задание по сварке обшивки девятого котла. В котельно-механическом цехе освоили изготовление роликов для ленточных транспортеров.

«На Челябинской ТЭЦ в последние дни с особенным напряжением шли работы по пуску нового котла. Это первый в нашей области прямоточный котел конструкции профессора Рамзина. Для пуска его из Москвы прибыла бригада, возглавляемая начальником пусконаладочного отдела бюро прямоточного котлостроения тов. Федоровым. После детального ознакомления с агрегатом, т. Федоров дал высокую оценку качеству монтажных работ. Новый котел включен в общую паропроводную магистраль станции»,— сообщила газета «Челябинский рабочий» 1 декабря 1944 года.

Строительством Челябинской ТЭЦ занимались 7200 рабочих. В том числе 2097 женщин и 3500 человек молодежи. В случае выхода их строя оборудования руководители станции, инженерно-технические работники и другие рабочие не уходили с предприятия до тех пор, пока не восстанавливалось нормально положение.

В марте 1945 года, когда уже ощущалось приближение Победы, сдали в эксплуатацию последний котел Челябинской ТЭЦ. Паровая мощность станции стала полностью соответствовать турбинной, объект вышел на проектную производительность в 250 Мвт.





Фото: Центр историко-культурного наследия Челябинска

В апреле 1945 года президиум Верховного совета СССР отметил высокими наградами 27 работников молодой ТЭЦ. В 1946-м за усовершенствование методов работы при монтаже агрегатов инженеры С. Гончаров, Д. Винницкий, Ф. Сапожников и Н. Гурандо получили Сталинскую премию.

Кстати, строители были заряжены не только на возведение станции. Для работников возвели целый поселок. В апреле 1944 года в газете «Челябинский рабочий» выходила заметка о строительстве 13 новых двухэтажных домов и коттеджей силами строителей ТЭЦ. Руководили работами Заградин и Ганьшин. При этом жилье для работников станции начали строить еще до войны, когда появились планы создания самой ТЭЦ. В 1941 году в одном из бараков открыли первый здравпункт. На следующий год достроили каркасно-засыпные бараки, в которые переселили людей из землянок, а также столовую на 300 человек. В 1944-м поселок включал 30 бараков и 15 двухэтажных деревянных домов. Тем не менее некоторым приходилось жить в вагончиках и палатках.

Отметим также, что, несмотря на увеличение мощностей в электроэнергетике, предприятия Челябинской области проводили соцсоревнования по экономии электричества. Заводам удавалось заметно снижать его потребление, при этом продолжая выпускать нужные фронту машины и изделия. За большие достижения вручали переходящее Красное знамя и премию.