Челябинская область лидировала по грязелечению в госпиталях в 1941—1945 годах

Как возвращали к жизни раненых на курортах Южного Урала

Великая Отечественная война принесла с собой большое количество раненых, нуждавшихся в длительном и сложном лечении. В условиях дефицита медицинских ресурсов советская медицина активно использовала все доступные методы, включая природные факторы. Одним из таких мест, где раненые бойцы Красной армии восстанавливали здоровье, был Кыштым.

В годы войны на территории кыштымского санатория «Дальняя дача», расположенного в живописном сосновом бору на берегу Деханова пруда, был развернут эвакогоспиталь № 3880. Здесь лечились бойцы с различными травмами и заболеваниями, в том числе с нарушениями опорно-двигательного аппарата, заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной систем. Помимо стандартных медицинских процедур, в госпитале широко применялось грязелечение — метод, который в условиях войны приобрел особую актуальность.

Лечебные свойства кыштымских грязей были известны и до войны, но именно в военное время их эффективность была доказана на большом количестве пациентов. Грязи использовались для лечения различных повреждений: от открытых ран и обморожений до последствий переломов и воспалительных процессов. Грязевые аппликации способствовали улучшению кровообращения, уменьшению отеков и боли, ускоряли процесс заживления тканей.

Врачи госпиталя № 3880, в частности, отмечали значительный успех в лечении последствий обморожений и обширных ран с помощью парафинотерапии. Доктор Либин, работавший в этом госпитале, разработал методику лечения глухими парафиновыми повязками, которая позволяла сократить сроки лечения с 4—5 месяцев до 30 дней. Этот метод, в сочетании с грязелечением, показывал впечатляющие результаты.

Грязелечение в Кыштыме, как и в других госпиталях-курортах Южного Урала, не было изолированной процедурой. Оно применялось в комплексе с физиотерапией, лечебной физкультурой и диетическим питанием, что позволяло ускорить процесс реабилитации и вернуть бойцов в строй.

«По применению бальнеофакторов, грязе- и торфолечению в госпиталях Челябинская область занимала в годы войны по признанию НКЗ РСФСР одно из первых мест», — пишет Наталья Дегтярева со ссылкой на Российский государственный архив социально-политической истории.

Материал подготовлен на основе статьи «Применение особых способов лечения в медицинских учреждениях Южного Урала», автор Н. А. Дегтярева. Статья опубликована в журнале «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики» 03.03.2020 г.

На фото: солярий-площадка на берегу пруда с бревенчатым полом и ограждением, на которую выносили летом раненых. На фотографии медсестры Юлия Санникова и Галина Оглоблина, ополченец из-под Орла, мальчик Ваня, 1943 г.