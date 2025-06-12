Челябинск тщательно готовился к встрече воинов-победителей в 1945 году

Солдаты Великой Отечественной видели у горожан слезы и большую радость

Первый эшелон с воинами-победителями прибыл в Челябинск 23 июля 1945 года. Им устроили торжественную встречу. Солдат приветствовали делегации заводов и учреждений, руководители партийных, советских и профсоюзных организаций области и города, представители советской интеллигенции, семьи и родственники. Состоялся митинг с речами и подарками. Съемка — и фото, и видео — при этом была запрещена. Челябинская область считалась стратегической, поэтому сохранялась секретность. Каждый район региональной столицы по-своему готовился к приему вернувшихся бойцов. Это 80-й малоизвестный факт из проекта ИА «Первое областное» к юбилею Великой Победы.

«Рано утром челябинцы встретили первый поезд, прибывший из Берлина с демобилизованными из Красной Армии воинами. Еще не рассеялась предрассветная мгла, а у вокзала длинными вереницами выстроились уже автобусы, троллейбусы, легковые машины. Многие родственники, ожидающие приезда своих близких, собрались на вокзале еще с вечера. Несмотря на проливной дождь, к вокзалу непрерывным потоком подходили все новые и новые группы людей»,— описывал происходящее на вокзале В. Баталин в газете «Челябинский рабочий».

Пелагея Колотилова встречала свою дочь Зою, которая была радисткой и участвовала в боях за Берлин. В руках матери был огромный букет цветов. Взволнованная женщина говорила корреспонденту газеты, что последние минуты до прибытия поезда длинные, «кажется, им нет конца».





Собравшиеся на вокзале с ликованием встретили поезд, украшенный зеленью и красными полотнищами, портретами Сталина, его боевых соратников и прославленных полководцев СССР. Духовой оркестр играл марши. Люди бросали в вагоны цветы. Каждого сошедшего с поезда челябинцы подхватывали на руки.

«Тот, кому пришлось быть свидетелем встречи воинов-победителей со своими родными и земляками, никогда ее не забудет. От большого счастья люди плакали и радовались. Родные и незнакомые обнимали, целовали доблестных воинов, поздравляли их с победой, с возвращением домой. Все от души благодарили за верное служение своему народу, за мужество, стойкость и отвагу, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками», — отмечал журналист В. Баталин.

На митинге знатный стахановец и прославленный танкостроитель Егор Агарков заявил, что советские люди с честью выдержали все испытания войны, Красная армия не имела недостатка в оружии и боеприпасах. Он также сказал, что с возвращением домой бойцов промышленность получит дополнительные рабочие руки и можно будет быстрее залечить раны, нанесенные вторжением гитлеровцев.

«Фронтовики особенно благодарны уральцам, и в частности трудящимся Челябинской области. Уральские танки, пушки, минометы несли врагу смерть, сеяли в его рядах смятение и страх. Война окончилась, мы закончили военную службу и будем работать вместе с вами на фабриках, заводах, в колхозах, научных организациях, государственных учреждениях. Советский народ уверенно пойдет вперед и новыми подвигами в труде прославит свою отчизну», — сказал Гриневич, кавалер ордена Красной Звезды, младший сержант и бывший учитель Полтавской средней школы.

В здании вокзала устроили прием для живущих в области красноармейцев. После него они отправились в свои населенные пункты. Городских же сразу развезли по домам на автомашинах, троллейбусах и автобусах. Автор статьи в «Челябинском рабочем» также отметил, что горожане, ушедшие на фронт в начале войны, не узнали областной центр. Он сильно изменился: выросли десятки новых крупных заводов, построено много новых зданий.

Постановление о подготовке к встрече демобилизованных Челябинский обком выпустил 30 июня 1945 года. Следовало сделать ремонт в квартирах военных и создать хорошие условия для их семей. 6 июля создали районные комиссии.





В Железнодорожном районе на вокзале, привокзальной площади и воинской платформе разместили лозунги, плакаты, панно, флаги, установили дополнительные радиоточки, открыли торговые киоски. На платформе соорудили трибуну для митингов. На вокзале для демобилизованных выделили билетную кассу, справочное бюро и стол справок, камеры хранения, зал ожидания, агитпункт с показом фильмов, выступлением артистов и лекторов. Предоставили медиков, а также машины для развоза по домам и на праздничные мероприятия. Парикмахерские обустроили на вокзале, привокзальной площади, трамвайной и троллейбусной остановках. Для транзитных пассажиров сделали четыре помещения на 2000 мест. Определили также столовую на 1000 человек.

В Кировском районе надо было отремонтировать 494 квартиры (в порядок смогли привести только 250). Вернувшиеся с фронта и не имеющие жилья могли ночевать в доме колхозника. Для доставки до домов выделили четыре машины и автобус. Вне очереди давали талоны в баню, парикмахерскую и прачечную.

В Советском районе в ремонте квартир нуждались 78 семей, в обмене жилья — 11, в обуви и теплой одежде — 120. Нужно было 400 пар детской обуви, 250 тонн угля и 100 кубометров дров. Табачная фабрика и завод «Калибр» собрали продуктовые посылки. В детских садах забронировали 15 мест для детей мобилизованных.

В Тракторозаводском районе подготовили 150 продуктовых подарков и 100 обедов бескарточного питания. У местной комиссии по приему демобилизованных было 268 метров хлопчатобумажной ткани, 20 пар мужской и 24 пары детской обуви, 100 пар мужского белья. В случае необходимости вернувшиеся могли остановиться в общежитии. Места для временного проживания сделали и в Сталинском районе города — при заводах и от райкома. Предприятия готовили подарки демобилизованным.

Организации Ленинского района выразили готовности принять на работу несколько десятков прибывших с фронта. Для вернувшихся выделили деньги, белье и костюмы, продуктовые наборы. Подарки выдавали семьям погибших. Им же отремонтировали квартиры.

При районных военкоматах сделали комнаты для приема демобилизованных, где они могли получить документы, продуктовые и промтоварные карточки, а также юридическую консультацию. Райисполком организовал столы справок по поводу трудоустройства.

В Еткульском районе, по информации архивного отдела администрации, разработали план мероприятий для достойной встречи победителей. Решение исполком выносил 25 июля. Следовало обеспечить благоустроенными квартирами тех, кто не имел жилой площади, и отремонтировать имеющееся жилье в срок до 1 сентября. Семьям с личным подсобным хозяйством решили помочь в заготовке и вывозке кормов, приобретении скота, доставке дров. Для родственников вернувшихся и погибших бойцов подготовили продуктовые подарки. Директора Еткульского райпромкомбината обязали сшить для мобилизованных 20 пар сапог. Райпотребсоюз и артель «Искра» вне очереди принимали заказы на пошив новой и ремонт поношенной одежды и обуви членов семей красноармейцев. Райторготдел организовал им отпуск товаров и продуктов питания. Председатели сельских советов выделили транспорт для встречи воинов.





В госархиве хранится также документ обкома ВКП(б) Чесменского района от августа победного года «О подготовке организации встречи демобилизованных в Чесменском районе». В нем сказано, что для перевозки прибывших с фронтов от железнодорожных станций до постоянного места жительства семей организован транспорт. Демобилизованных кормили в столовых, им давали 4 тонны муки, 50 килограммов мяса, 20 килограммов масла, 39 килограммов сахара, 60 метров мануфактуры, пять голов крупного рогатого скота.

«При встрече демобилизованных в конце июля был проведен митинг, семейный вечер. Для семей военнослужащих отремонтированы в порядке текущего ремонта 200 квартир, из них две квартиры — для демобилизованных. Предоставлены шесть новых квартир, построено пять новых домов», — говорится в документе.

По состоянию на август 1945 года, как указано в справке Челябинского обкома, ожидалось прибытие 10 152 демобилизованных. Приехало к тому времени уже 2898 мужчин и 1125 женщин. При этом 856 мужчин получили работу.

Дальнейшая демобилизация растянулась на многие месяцы. Солдаты возвращались группами и поодиночке. Их уже не встречали торжественно, но все-таки радостно. До конца 1945 года домой вернулись 25 495 воинов, в том числе 22 618 мужчин и 2877 женщин. Часть военных приехали в родной регион только в 1946-м.