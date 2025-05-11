Челябинск праздновал Победу в 1945 году два дня

Торжество продолжилось эстафетой и народными гуляньями

Праздник Победы с массовыми митингами, концертами, кинопоказами и слезами радости прошел 9 мая 1945 года по всей Челябинской области. Дату установил Президиум Верховного Совета СССР. Но этот день выпадал на среду, поэтому торжества продолжили в ближайшее воскресенье — 13 мая. В Челябинске устроили легкоатлетическую эстафету и народные гулянья. ИА «Первое областное» нашло архивные материалы о празднике.

Большинство газет Челябинской области сообщили о Победе 9 мая в спецвыпусках или обычных номерах. «Челябинский рабочий» на следующей день после эпохального события вышел со стихотворением поэтессы Людмилы Татьяничевой «Утро Победы». Это было первое стихотворение о Победе, написанное советским поэтом 9 мая 1945 года.





Наступило первое воскресенье после войны. Празднование Победы продолжили без митингов и демонстраций.

«Мы помним 22 июня 1941 года — первый день войны. Это было воскресенье. В этот день вероломным врагом была нарушена мирная жизнь миллионов трудящихся нашей страны. В этот день упали первые бомбы на наши города, пролилась первая кровь... И вот по дорогам войны, по дорогам лишений, страданий, борьбы советский народ пришел к радостному, торжественному дню Победы. 13 мая 1945 года — первое мирное воскресенье после войны»,— писал в «Челябинском рабочем» В. Сержантов.

Накануне 13 мая Челябинск снова принял праздничный и торжественный вид: всюду были знамена, лозунги, флаги, панно и плакаты. Из открытых окон играла музыка. Улицы были полны горожанами, причем народ выходил гулять с самого утра. Окончание войны отмечали в центре города.





В 12 часов стартовала легкоатлетическая эстафета имени газеты «Челябинский рабочий», проводившаяся с 1932 года. В ней участвовали 184 команды и более 2000 физкультурников — представители спортивных обществ, учебных заведений и воинских частей. Старт был на ЧТЗ. Первое место заняла команда Челябинского танко-технического училища, второе — спортобщество «Трактор», третье — «Динамо».





Концерты с выступлением участников художественной самодеятельности, артистов драмтеатра и оперетты, духовых оркестров дали на улице Кирова у почтамта, возле драмтеатра, гостиницы «Южный Урал» и кинотеатра МЮД (находился на перекрестке современных улицы Кирова и проспекта Ленина). Люди веселились и танцевали, участвовали в массовых играх на улицах, площадях и в парке отдыха.

«Интересное зрелище представляли собою улицы Кирова и Спартака, площади около гостиницы „Южный Урал“, драмтеатра им. Цвиллинга, возле почтамта. Они были заполнены гуляющими. Здесь играли оркестры, на открытых эстрадах выступали артисты, звенели песни, в веселых танцах кружились пары. Сплошной людской поток захлестнул тротуары и мостовые. Радостные лица, улыбки, смех и песни! Песни, ликующие и задорные, вспыхивали то там, то здесь»,— сообщал В. Сержантов.

На улицах организовали торговлю. Продавали прохладительные напитки, бутерброды, мороженое. Все это предлагали 15 автомашин-лавок, 90 лотошников, стационарные буфеты и 40 киосков. И ночью улицы сверкали огнями, а музыка не прекращалась. Когда стемнело, в небе Челябинска вспыхнули разноцветные ракеты. Потом на улицах и площадях показывали фильмы «В 6 часов вечера после войны», «Богатая невеста», «Воздушный извозчик».





По архивным данным, несмотря на общегородской праздник, на Кировском заводе 13 мая рабочие трудились. И это у многих вызвало недовольство. Вместе с этим эвакуированные из Ленинграда трудящиеся уже тогда начали проситься в родной город. Они даже направляли коллективное письмо Сталину. Другие, не местные, рабочие готовились к отъезду в Донбасс и в другие регионы.

Известно также, что в Коркино 13 мая провели всеобщий городской праздник. Он начался с физкультурного парада. Затем — массовые гулянья. Настроение у людей было радостное, ликующее. После праздника трудящиеся встали на трудовые вахты, чтобы помочь быстрее восстановить разрушенные регионы СССР. Такие же торжества прошли в тот день в других городах области. Работать уже не на Победу, а на возвращение к мирной жизни обещали везде.